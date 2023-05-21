وكيل الأوقاف ورئيس حي السويس يتابعان البرنامج الصيفي للطفل

قام الشيخ ماجد راضي فرج وكيل وزارة الاوقاف بالسويس ويرافقه المهندسة فاتن عبد الغني رئيس حي السويس والشيخ ابراهيم عبدالله راغب مدير شئون الادارات والشيخ احمد محمد الشحات مدير إدارة اوقاف السويس والشيخ هاني فاضل رئيس الإرشاد الديني والاستاذ أيمن مهران مدير العلاقات العامة والإعلام بمديرية أوقاف السويس بمتابعة البرنامج الصيفي للطفل بمسجد سيدي عبد الله الغريب .



قال الشيخ ماجد راضي وكيل وزارة الاوقاف بالسويس ان البرنامج الصيفي للطفل انطلقت فاعلياته للعام الثاني على التوالي بعد نجاحه المبهر في العام الماضي وقد اقبل اليوم على البرنامج أعدادا كبيرة على المساجد في انحاء المحافظة، وسط حفاوة كبيرة من الاهالي واستعدادا مبهرا من السادة الأئمة وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه

وتابع " راضي " أن ذلك جاء من باب الدور التثقيفي والمجتمعي لوزارة الأوقاف وذلك مشاركة في تربية النشئ تربية صحيحة علي الفكر الإسلامي الوسطي السمح الحنيف من خلال علماء وزارة الأوقاف.



وأضاف ان جميع الأئمة والدعاة القائمين على البرنامج الصيفي للطفل من الائمة المتميزين في الأداء والعلم والخلق بمديرية اوقاف السويس سائلا الله أن يحفظ مصرنا قيادة وجندا وشعبا.