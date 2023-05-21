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بيبسيكو مصر تفتتح أول ملعب كرة قدم مستدام بمنشية ناصر.. فيديو

الإعلامية شيماء موسى
الإعلامية شيماء موسى

عرض برنامج "بيزنس" المذاع على فضائية "صدى البلد 2"، تقديم الإعلامية شيماء موسى   تقرير عن التنمية المستدامة التي قامت بها شركة بيبسيكو و إطلاق مبادرة "شيبسي ريبلاي" وافتتاح أول ملعب كرة قدم مستدام بمنطقة" منشية ناصر".

و عبر "محمد شلباية" رئيس مجلس إدارة شركة بيبسيكو مصر خلال التقرير، عن سعادته بفتح ذلك الملعب لخدمة شباب منشية ناصر، موضحا أن البرنامج الذي يسيروا عليه شعاره "هنغير اللعبة"، و أن الهدف منه هو توفير ملعب للشباب للعب الكرة، بالإضافة الى وجود ملعب للخدمة المجتمعية بأكملها، معقبا: "نشر الرياضة و توفير ملعب بمنطقة مفيهاش مراكز شباب أو نوادي لتفريغ طاقتهم في حاجة إيجابية".

و من جانبه أكد الكابتن "سيد معوض"لاعب المنتخب السابق، أن وجوده و ومشاركته مهم جدا بالنسبة له، و يرى أن أدوار لاعبين الكرة في  الخدمة المجتمعية هام جدا، أن وجود ملعب شيء إيجابي جدا بهذه المنطقة.

و قال الكابتن " أحمد حسام ميدو" سفير مبادرة شيبسي ريبلاي، "دايما المناطق الشعبية مكنش فيها ملاعب كره حلوه، لكن الملعب ده فرصة للإستمتاع و اللعب و البعد عن أي حاجة بتأذيك، و تتجمع مع أصحابك".

و أضاف "أورس كلوز"، الأمين العام لمؤسسة UEFA، أن هدف المبادرة هو نشر البهجة في المجتمعات، و مساعدة المجتمعات التي ليس لها قدرة في ممارسة رياضة كرة القدم أن تمارسها، بالإضافة إلى الإستدامة في إستعادة تدوير المنتجات المستخدمة في إفتتاح ملعب كرة.
 


 

بسيكو مصر منشية ناصر بيزنس شيبسي ريبلاي صدى البلد

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