امتحانات الشهادة الإعدادية مستمرة في 13 محافظة.. ماذا يمتحن الطلاب اليوم؟

يتوافد الآن الطلاب على لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 ، في 13 محافظة على مستوى الجمهورية ، لاستكمال امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 وفقا للجداول المعلنة في كل محافظة .
وتتمثل المحافظات التي تستكمل امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 اليوم في محافظات : الجيزة ، والشرقية ، والغربية ، ومطروح ، وأسيوط ، والمنيا ، والإسكندرية ، كفر الشيخ ، والقاهرة ، والقليوبية ، والاقصر ، المنوفية ، والسويس
و وفقا لـ جداول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في المحافظات المذكورة ، يؤدي الطلاب اليوم الاثنين 22 مايو 2023 امتحانات المواد التالية :
- الجيزة : الهندسة
- الشرقية: اللغة الأجنبية
- الغربية : الهندسة + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات
- مطروح : العلوم
- أسيوط : اللغة الاجنبية + التربية الفنية .
- المنيا : اللغة الأجنبية + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات
- الاسكندرية : العلوم
- كفر الشيخ : الدراسات الاجتماعية
- القاهرة : الهندسة + التربية الفنية
- القليوبية : العلوم + التربية الدينية
- الاقصر : اللغة الاجنبية + التربية الفنية
- المنوفية : الجبر والاحصاء + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات
- السويس : الجبر + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات
انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في 12 محافظة
جدير بالذكر أن هناك 12 محافظة على مستوى الجمهورية ، انتهت فيها امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 ، خلال الايام الماضية
وتتمثل المحافظات الـ 12 التي انتهت فيها امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 ، خلال الايام الماضية في محافظات : دمياط ، الفيوم ، البحر الأحمر ، وشمال سيناء ، وجنوب سيناء ، والإسماعيلية ، وأسوان ، وسوهاج ، وبورسعيد ، والبحيرة ، والدقهلية ، الوادي الجديد .