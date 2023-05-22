امتحانات الشهادة الإعدادية مستمرة في 13 محافظة.. ماذا يمتحن الطلاب اليوم؟

يتوافد الآن الطلاب على لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 ، في 13 محافظة على مستوى الجمهورية ، لاستكمال امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 وفقا للجداول المعلنة في كل محافظة .

وتتمثل المحافظات التي تستكمل امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 اليوم في محافظات : الجيزة ، والشرقية ، والغربية ، ومطروح ، وأسيوط ، والمنيا ، والإسكندرية ، كفر الشيخ ، والقاهرة ، والقليوبية ، والاقصر ، المنوفية ، والسويس

و وفقا لـ جداول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في المحافظات المذكورة ، يؤدي الطلاب اليوم الاثنين 22 مايو 2023 امتحانات المواد التالية :

الجيزة : الهندسة

الشرقية: اللغة الأجنبية

الغربية : الهندسة + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

مطروح : العلوم

أسيوط : اللغة الاجنبية + التربية الفنية .

المنيا : اللغة الأجنبية + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

الاسكندرية : العلوم

كفر الشيخ : الدراسات الاجتماعية

القاهرة : الهندسة + التربية الفنية

القليوبية : العلوم + التربية الدينية

الاقصر : اللغة الاجنبية + التربية الفنية

المنوفية : الجبر والاحصاء + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

السويس : الجبر + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في 12 محافظة

جدير بالذكر أن هناك 12 محافظة على مستوى الجمهورية ، انتهت فيها امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 ، خلال الايام الماضية

وتتمثل المحافظات الـ 12 التي انتهت فيها امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 ، خلال الايام الماضية في محافظات : دمياط ، الفيوم ، البحر الأحمر ، وشمال سيناء ، وجنوب سيناء ، والإسماعيلية ، وأسوان ، وسوهاج ، وبورسعيد ، والبحيرة ، والدقهلية ، الوادي الجديد .