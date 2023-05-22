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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

امتحانات الشهادة الإعدادية مستمرة في 13 محافظة.. ماذا يمتحن الطلاب اليوم؟

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يتوافد الآن الطلاب على لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2023  ، في 13 محافظة على مستوى الجمهورية ، لاستكمال امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 وفقا للجداول المعلنة في كل محافظة .

وتتمثل المحافظات التي تستكمل امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 اليوم في محافظات : الجيزة ، والشرقية ، والغربية ، ومطروح ، وأسيوط ، والمنيا ، والإسكندرية ، كفر الشيخ ، والقاهرة   ، والقليوبية ، والاقصر ، المنوفية ، والسويس

و وفقا لـ جداول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في المحافظات المذكورة ، يؤدي الطلاب اليوم الاثنين 22 مايو 2023 امتحانات المواد التالية :

  • الجيزة :  الهندسة
  • الشرقية: اللغة الأجنبية
  • الغربية : الهندسة + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات
  • مطروح  : العلوم
  • أسيوط :  اللغة الاجنبية + التربية الفنية .
  • المنيا : اللغة الأجنبية + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات
  • الاسكندرية : العلوم
  • كفر الشيخ : الدراسات الاجتماعية
  • القاهرة :  الهندسة + التربية الفنية
  • القليوبية : العلوم + التربية الدينية
  • الاقصر : اللغة الاجنبية + التربية الفنية
  • المنوفية : الجبر والاحصاء + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات
  • السويس : الجبر + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في 12 محافظة

جدير بالذكر أن هناك 12 محافظة على مستوى الجمهورية ، انتهت فيها امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 ، خلال الايام الماضية 

وتتمثل المحافظات الـ 12 التي انتهت فيها امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 ، خلال الايام الماضية في محافظات : دمياط ، الفيوم ، البحر الأحمر ، وشمال سيناء ، وجنوب سيناء ، والإسماعيلية ، وأسوان ، وسوهاج ، وبورسعيد ، والبحيرة ، والدقهلية ، الوادي الجديد .

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