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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار عسكري عاجل من الجيش البيلاروسي بسبب حرب أوكرانيا

الجيش البيلاروسي
الجيش البيلاروسي

قال مساعد وزير الدفاع البيلاروسي، ليونيد كاسينسكي، اليوم الأحد، إن بيلاروس أعادت صياغة برامج التدريب القتالي، وشراء وتحديث وتجهيز القوات المسلحة بنماذج جديدة واعدة من الأسلحة والمعدات على خلفية حرب أوكرانيا.

وقال كاسينسكي، في مقابلة مع قناة “ONT”: "لقد راجعنا نظام التدريب بشكل أساسي، وأعدنا صياغة برامج التدريب القتالي، وتوصلنا إلى استنتاجات أساسية بشأن شراء وتحديث وتجهيز القوات المسلحة بنماذج جديدة واعدة من الأسلحة والمعدات".

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وشدد مساعد وزير الدفاع البيلاروسي، على أنه "لا ينبغي لأحد أن يستبعد بعض عينات المعدات العسكرية، التي حاول الخبراء، حتى قبل النزاع في أوكرانيا، أن يقولوا إن الدبابة هي بالفعل سلاح من أسلحة الماضي.. في الواقع، هذا أمر خاطئ”.

وأضاف كاسينسكي: "لمدة 10-15 سنة أخرى، تصورنا أنه يمكن اتخاذ قرارات لتصحيح المعركة في غضون دقائق أو ساعات.. واليوم توصلنا إلى نتيجة مفادها أنه يجب اتخاذ القرارات في الوقت الفعلي".

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