المستشار القانوني للأهلي: ما نشر عن خالد مرتجي شائعات مسمومة من مأجورين

أكد محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، أن المهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي تعرض لحملة إساءة مستمرة منذ شهرين، موضحًا أن هذه الحملة والإساءات كانت عبارة عن شائعات مسمومة.

وأوضح "عثمان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن ما نشر عن المهندس خالد مرتجي شائعة، متابعًا: "المساءلة كلها متركبة ومتألفة من شخص اعتاد على نفس الأفعال"، مشددًا على أن هناك بعض الأشخاص في الأندية المنافسة حول الوسط الرياضي لأمور مؤسفة.



وأضاف أنه تم اتخاذ الإجراءات ضد الشخصيات المأجورة التي اساءت لخالد مرتجي، كما أنه تم التقدم ببلاغات ضد 8 حسابات على "فيسبوك" لكي يتم الوصول من يقوم بتمويل الحملة ضد خالد مرتجي.



وأشار إلى أن خالد مرتجي سيحصل على حقه بالقانون، مؤكدًا أن أجهزة الأمن ضبطت صاحب حساب ويتم التحقيق معه، مضيفًا: "شخص يجيد الألاعيب وهذه طريقته منذ 20 عاما".