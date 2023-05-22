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أهمية وثيقة تأمين الحياة للأفراد و مميزاتها عن غيرها من القنوات الإستثمارية

وثيقة تأمين الحياة والإدخار تقدم حماية ولها شروط معينة

الإعلاميةشيماء موسى
الإعلامية"شيماء موسى"

أكدت دعاء شريف، مدير عام الشئون الفنية بشركة المهندس لتأمينات الحياة، أن وثيقة تأمين الحياة والإدخار تقدم حماية للعميل و ذلك ما يميزها عن أي وسائل إدخار أخرى، فهي تأمن مستقبل العميل و أبنائه ضد خطر الوفاة، و في حالة حدوث عجز ما أو عدم قدرة على الإنفاق على أبنائه خلال مدة التأمين.


وأوضحت دعاء شريف من خلال تقرير عرضه برنامج "بيزنس"، المذاع على فضائية"صدى البلد 2"، من تقديم الإعلامية"شيماء موسى"، أن ذلك بالإضافة إلى فوائد الإدخار فهو لا يتوقف فقط عند الحماية، و الإدخار يظهر في أكثر من شكل من وثائق التأمين.


و أضافت"شريف"، إن إدخار جزء من مدخرات العميل بشكل شهري أو سنوي تعتبر أصل من أصوله، و عند التفكير في تصفية الوثيقة تكون بمثابة خسارة جزء من ممتلكاته، و اللجوء إلى هذه الحالة يجب أن يكون في أضيق الحدود، مع ضرورة قرأته لها بشكل جيد جدا .


و أشارت "شريف"، إلى أن الوثيقة تكون لها شروط معينة موجودة بشكل مختلف على ظهرها،  و بشكل واضح للقدرة على معرفة العميل بحقوقه و واجباته نحو التصفية.


و تابعت، أن العميل لديه الإمكانية لتغيير و تعديل مبلغ التأمين في خلال مدة الوثيقة، و تغيير ملامح الوثيقة من ناحية سداد قيمة مبلغ التأمين، و ذلك ما يساعدة في أن يعادل قيمة التضخم التي حدثت على مبلغ التأمين، ناصحة أن كل فرد عليه معرفة إحتياجاته و غرض التأمين و تحديد أولوياته،  و بناءا عليه تحدد الشركة له أفضل وثيقة تأمين تناسب إحتياجاته.
   

ثائق التأمين دعاء شريف تأمين الحياة بيزنس شيماء موسى صدى البلد

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