عودة نجم الفريق .. بشري سارة لجمهور الزمالك

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن نادي الزمالك قرر بشكل رسمي عودة محمود علاء مدافع الفريق المعار إلى الاتحاد السكندري، بالموسم الجديد.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الاتحاد كان يرغب بقوة في استمرار علاء موسم إضافي، ولكن بعد إصابة محمود الونش مدافع الفريق، أصبح الأمر مرفوض بشكل تام، والنادي أبلغ اللاعب بالعودة في الموسم المقبل".

أجلت رابطة الأندية مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ضمن مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

جاء ذلك بسبب مشاركة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا ومواجهة الوداد فى نهائي البطولة.

ويواجه الأهلي نظيره الوداد البيضاوي المغربي فى نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 4 يونيو في ستاد القاهرة الدولي، ثم 11 يونيو (مباراة الإياب) في مركب محمد الخامس.

وقررت رابطة الأندية تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، التي كان من المقرر لها ضمن مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز للأسبوع الـ31؛ بسبب إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.