عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كلام نهائى.. جريدة الوطن القطرية تكشف عن عروض زيزو وحمدي فتحي

صدى البلد

أكد محمد الجزار الناقد الرياضي بجريدة الوطن القطرية، أن نادي الريان القطري لم يقدم أي عرض رسمي للتعاقد مع أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتابع الجزار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "الريان لم ولن يتم التفاوض مع زيزو، بعدما رفض الأمر في الشتاء الماضي".

وأضاف محمد الجزار: "النادي القطري وفر كل طلبات زيزو في الشتاء الماضي وتم زيادة راتبه واللاعب وافق، ولكن كان هناك مفاجأة بتجديد عقده، وبالتالي تم منع التفاوض معه مستقبلًا".

واستطرد: "الريان القطري يرى أن زيزو لم يكن لديه شفافية في التفاوض مع النادي، ووجدوا أن اللاعب كان يتفاوض من أجل الوصول إلى هدف معين مع نادي الزمالك، ولم يحترم الإدارة بالميركاتو الشتوي".

وأردف: "لا يوجد هناك رغبة في النادي للتعاقد مع زيزو حتى لو جاء مجانًا، خاصةً أن الريان تعاقد مع المغربي سفيان بوفال، وزيزو خارج الحسابات تمامًا".

وقال الجزار: "نادي الوكرة قدم عرضا رسميا إلى حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي، وكان هناك جلسة للتفاوض، والعربي القطري يرغب أيضًا في ضمه".

واختتم محمد الجزار: "النادي الأهلي يرفض رحيل اللاعب، وبالتالي الوكرة بدأ في التفاوض مع أحد اللاعبين من المنطقة العربية".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد مرتجي يقدم بلاغات جديدة لوزارة الداخلية

مفاجأة.. عقد قران محمد الشناوي حارس الأهلي خلال فترة الراحة

صور جريئة.. ابنة عبلة كامل تحتفل بعيد ميلادها مع زوجها الأجنبي

عطل فني يضرب انستجرام.. وتوقف الخدمة في مصر والعالم

حقيقه استفزاز شيكابالا لـ جماهير الاهلي بتيشرت صن داونز

بشرى للجماهير.. طلب عاجل لـ أحمد موسى من إدارة الأهلي قبل نهائي أفريقيا

عاجل.. قرار حازم من رابطة الأندية تجاه مباراة الزمالك والأهلي بسبب «إفريقيا»

صدق أو لا تصدق| مصر من أغنى دول العالم بثروة 1.4 تريليون دولار.. وتتفوق على الإمارات

ترشيحاتنا

الشناوي يغيب.. موعد مباراة الأهلي القادمة والقنوات الناقلة

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين في القاهرة والمحافظات

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم بلاطة بنابلس.. فيديو

البسو كمامات..تحذير ونصيحة عاجلة من الأرصاد الجوية للمواطنين

كلام نهائى.. جريدة الوطن القطرية تكشف عن عروض زيزو وحمدي فتحي

النوم في العمل يزيد من الإبداع لدى الموظفين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل خبز التميس السعودي| بأسهل الخطوات

أرخص وأحلى من الجاهز... طريقة عمل شاورما اللحمة

فستان جريء.. رانيا يوسف تثير ضجة بإطلالة لافتة| شاهد

لن تصدق أنه موجود.. صور تكشف تخفي أسد الجبال من فريسته الأيل

فيديو

غادة والي ترد على اتهامها بسرقة تصميمات فنان روسي.. فيديوجراف

جراحة للونش وموقف الشناوي من نهائي أفريقيا ومرتجي يقدم بلاغات جديدة.. تغطية خاصة

بدء الاكتتاب في أول صندوق للاستثمار بالذهب .. الوثيقه بـ 10 جنيهات

«عملت قرشين كويسين».. ميار الببلاوي تهاجم وفاء مكي مجددًا  «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

اﻟﻤﺰﻳﺪ