كلام نهائى.. جريدة الوطن القطرية تكشف عن عروض زيزو وحمدي فتحي

أكد محمد الجزار الناقد الرياضي بجريدة الوطن القطرية، أن نادي الريان القطري لم يقدم أي عرض رسمي للتعاقد مع أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتابع الجزار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "الريان لم ولن يتم التفاوض مع زيزو، بعدما رفض الأمر في الشتاء الماضي".

وأضاف محمد الجزار: "النادي القطري وفر كل طلبات زيزو في الشتاء الماضي وتم زيادة راتبه واللاعب وافق، ولكن كان هناك مفاجأة بتجديد عقده، وبالتالي تم منع التفاوض معه مستقبلًا".

واستطرد: "الريان القطري يرى أن زيزو لم يكن لديه شفافية في التفاوض مع النادي، ووجدوا أن اللاعب كان يتفاوض من أجل الوصول إلى هدف معين مع نادي الزمالك، ولم يحترم الإدارة بالميركاتو الشتوي".

وأردف: "لا يوجد هناك رغبة في النادي للتعاقد مع زيزو حتى لو جاء مجانًا، خاصةً أن الريان تعاقد مع المغربي سفيان بوفال، وزيزو خارج الحسابات تمامًا".

وقال الجزار: "نادي الوكرة قدم عرضا رسميا إلى حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي، وكان هناك جلسة للتفاوض، والعربي القطري يرغب أيضًا في ضمه".

واختتم محمد الجزار: "النادي الأهلي يرفض رحيل اللاعب، وبالتالي الوكرة بدأ في التفاوض مع أحد اللاعبين من المنطقة العربية".