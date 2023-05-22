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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

أحمد عبد الباسط يحصد الميدالية الفضية في البطولة الإفريقية للسامبو بالمغرب

صدى البلد

 

حصد البطل المصري أحمد عبد الباسط لاعب المنتخب الوطني للسامبو الميدالية الفضية خلال منافسات البطولة الإفريقية للسامبو في نسختها السابعة عشر المقامة في مدينة الدار البيضاء بالمغرب حتى 22 مايو الجاري بمشاركة 22 دولة.

وفي المباراة النهائية خسر البطل أحمد عبد الباسط أمام بطل المغرب بفارق بسيط ضمن منافسات وزن 79 كجم سامبو سبورتيف.

وقدم اللاعب المصري أحمد عبد الباسط أداء جيدا خلال مشواره في البطولة الإفريقية للسامبو حيث تمكن من الفوز على أبطال موريتانيا والنيجر حتى صعد إلى المباراة النهائية وخسر أمام أصحاب الأرض.

ورفعت البعثة المصرية عدد الميداليات في البطولة الإفريقية للسامبو حتى الآن إلى 5 ميداليات بواقع ميداليتين ذهبتين وميدالية فضية وميداليتين برونزيتين، وكانت الميداليتين الذهبيتين من نصيب اللاعب محمد عزاز واللاعبة فاطمة عطا، وميدالية فضية حصدها اللاعب أحمد عبد الباسط فيما كانت الميداليتين البرونزيتين من نصيب اللاعب عبد الرحمن الدمراني واللاعبة مريم الخطيب.

وتشارك مصر في النسخة السابعة عشر للسامبو بتسعة لاعبين بواقع 6 لاعبين و3 لاعبات وتضم قائمة اللاعبين محمد عزاز، أحمد عبد الباسط، عبد الرحمن الدمراني، محمد فتحي، عبدالرحمن عصفور، محمود سعيد المتناوي، فيما ضمت قائمة اللاعبات فاطمة عطا، إيمان هاني، مريم الخطيب.

ويترأس البعثة الكابتن محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، فيما يدير البعثة رئيس اللجنة العليا للسامبو كابتن مريم يحيي وهي أحد لجان الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، ويرافق البعثة كابتن مريم يحي إداري ومدرب والحكم الدولي زينب مأمون والحكم الدولي محمد مصطفى.

وتشارك في البطولة مصر، تونس، الجزائر، غانا، غينيا، بوركينا فاسو، مالي، سيراليون، جيبوتي، بنين، توجو، الكاميرون، جزر القمر، كونغو برازافيل، الكونغو الديمقراطية، النيجر، موريشيوس، إفريقيا الوسطى، أنجولا، سيشل، نيجيريا، موريتانيا.

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