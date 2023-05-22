محمد عودة: تأهلي مع الهلال الليبي للمنافسة على الدوري جاء بعد جهد كبير

أكد محمد عودة المدير الفني لفريق الهلال الليبي، أن لقطة فرحته مع اللاعبين بعد التأهل للمنافسة على الدوري الليبي، جاءت بشكل عفوي مني.

وتابع عودة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "بعد فوزنا على الأخضر الليبي بقيادة عبدالحميد بسيوني، كنت أتحدث مع الجهاز خارج الغرفة وكان صوت الفرحة باللاعبين مرتفعا للغاية، ودخلت طالبتهم بالهدوء ولكن الفرحة جعلتني أنخرط معهم".

وأضاف محمد عودة: "غزل المحلة تفاوض معي مؤخرًا من أجل العودة ولكن النادي في ليبيا رفض، وندمت على خطوة رحيلي من المحلة إلى المقاولون العرب، رغم مجهوداتي مع الفريق".

واختتم عودة: "تأهلنا للمنافسة على لقب الدوري من 6 فرق، وإدارة الهلال الليبي لم تبخل علينا بأي طلبات وتم توفير كل شئ لنا من أجل تحقيق الإنجاز التاريخي".