شبانة يكشف عن دور جمهور الأهلي في مواجهة الوداد

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن جمهور النادي الأهلي سيكون له الدور الأكبر في نهائي دوري أبطال افريقيا، مؤكدا بأنه يجب حضور 70 الف مشجع في استاد القاهرة الدولي لدعم ومؤازرة المارد الأحمر.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة etc: "جمهور الأهلي يجب أن يكون داعما للفريق في المرحلة المقبلة، حتى لو تعادل في أي لقاء بالدوري المصري، مع ضرورة الابتعاد عن الجدال في السوشيال ميديا".

وأضاف: "لاعبي الأهلي والجهاز الفني في حاجة للتركيز وأن يعيشوا في أجواء النهائي القاري، مع إراحة بعض اللاعبين قبل مواجهة الوداد المغربي".

وأكمل: "لا أتخيل أن أي مؤسسة في الدولة ستتخلي عن الأهلي، الجميع سيكون خلف القلعة الحمراء من أجل حصد اللقب القاري".