الإسماعيلي: الفوز على الحدود جاء في التوقيت المناسب

أعرب أحمد قناوي المدرب العام للنادي الاسماعيلي عن سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه الدراويش على ضيفه حرس الحدود بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الممتاز على ستاد الاسماعيلية .

وقال قناوي في تصريحات لبرنامج "البريمــو" مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر قناة "TeN" :

" الفوز على حرس الحدود جاء في التوقيت المناسب ، حيث خرج الفريق من كبوته وأصبح في المركز الحادي عشر برصيد 32 تقطة ، كما أنه لا توجد مباراة سهلة في الدوري هذا الموسم ، نظراً للفوارق المتقاربة في النقاط بين جميع الأندية ".

وأضاف : " الاسماعيلي يمر بأزمة كبيرة منذ 3 مواسم و أكثر ، والجهاز الفني الحالي للفريق بقيادة حمزة الجمل ، يسعى لإعادة الدراويش لمكانته الطبيعية ، والتواجد في المنطقة الآمنة بجدول الدوري الممتاز ".

واختتم : " لم نتلق أي مفاوضات من مجلس إدارة النادي الاسماعيلي برئاسة اللواء أبو بكر الحديدي ، بشأن الاستمرار الموسم المقبل ، ونتمنى التواجد الموسم القادم في قيادة الدراويش ".