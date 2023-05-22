عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حرس الحدود: تأثرنا بطرد "مصطفى جمال" .. وتوليت المهمة في ظروف صعبة

صدى البلد

 

علَقَ محمد مكي المدير الفني لنادي حرس الحدود على خسارة فريقه أمام النادي الاسماعيلي بهدف نظيف ، ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الممتاز ، على ستاد الإسماعيلية .

وقال مكي في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر قناة "TeN" : 
" قدمنا مباراة جيدة أمام النادي الاسماعيلي ، وتأثرنا بالبطاقة الحمراء المبكرة التي حصل عليها مصطفى جمال لاعب وسط الفريق ، و حاولنا العودة في المباراة بعد هدف الاسماعيلي الذي سجله محمد الشامي ، لكن لم تسر الأمور كما تمنينا ".

وأضاف : " أتوجه بالشكر إلى أحمد أيوب المدير الفني السابق لفريق حرس الحدود ، فلم يقصر منذ توليه المهمة ، و قدمنا مباريات عديدة وتقدمنا في النتيجة لكن لم يحالفنا التوفيق ".

واختتم : " توليت مهمة تدريب حرس الحدود في ظروف صعبة خلفاً لأحمد أيوب ، وسنبذل قصارى جهدنا من أجل إبقاء الفريق بالدوري الموسم القادم ، رغم صعوبة المهمة ، إلا أن كرة القدم لا تعرفف المستحيل".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد مرتجي يقدم بلاغات جديدة لوزارة الداخلية

مفاجأة.. عقد قران محمد الشناوي حارس الأهلي خلال فترة الراحة

مستمرة.. الأرصاد الجوية تصدم المواطنين عن موعد انتهاء العاصفة

عاجل.. قرار حازم من رابطة الأندية تجاه مباراة الزمالك والأهلي بسبب «إفريقيا»

بشرى للجماهير.. طلب عاجل لـ أحمد موسى من إدارة الأهلي قبل نهائي أفريقيا

صور جريئة.. ابنة عبلة كامل تحتفل بعيد ميلادها مع زوجها الأجنبي

حقيقه استفزاز شيكابالا لـ جماهير الاهلي بتيشرت صن داونز

صدق أو لا تصدق| مصر من أغنى دول العالم بثروة 1.4 تريليون دولار.. وتتفوق على الإمارات

ترشيحاتنا

تقارير: آبل بدأت حملة توظيف لشغل 176 وظيفة جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي

شيزوفرينيا.. رسالة مثيرة من خالد الغندور عقب خسارة الزمالك بطولة أفريقيا للطائرة

عطل فني يضرب انستجرام في مصر

عامر حسين: الدوري سينتهي قبل 25 يوليو بحد أقصى.. وفيتوريا يحدد موعد النسخة الجديدة

افتتاح الاجتماع الفني حول خواريزمات الكشف الإشعاعي

زلزال يضرب جزيرة كريت بالبحر المتوسط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جريء.. رانيا يوسف تثير ضجة بإطلالة لافتة| شاهد

لن تصدق أنه موجود.. صور تكشف تخفي أسد الجبال من فريسته الأيل

لهذا السبب| تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك لهذا الموعد

أول مبتور ساقين فوق الركبة يدخل التاريخ بصعوده قمة جبل إيفرست..فيديو

فيديو

غادة والي ترد على اتهامها بسرقة تصميمات فنان روسي.. فيديوجراف

جراحة للونش وموقف الشناوي من نهائي أفريقيا ومرتجي يقدم بلاغات جديدة.. تغطية خاصة

بدء الاكتتاب في أول صندوق للاستثمار بالذهب .. الوثيقه بـ 10 جنيهات

«عملت قرشين كويسين».. ميار الببلاوي تهاجم وفاء مكي مجددًا  «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

اﻟﻤﺰﻳﺪ