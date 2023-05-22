حرس الحدود: تأثرنا بطرد "مصطفى جمال" .. وتوليت المهمة في ظروف صعبة

علَقَ محمد مكي المدير الفني لنادي حرس الحدود على خسارة فريقه أمام النادي الاسماعيلي بهدف نظيف ، ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الممتاز ، على ستاد الإسماعيلية .

وقال مكي في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر قناة "TeN" :

" قدمنا مباراة جيدة أمام النادي الاسماعيلي ، وتأثرنا بالبطاقة الحمراء المبكرة التي حصل عليها مصطفى جمال لاعب وسط الفريق ، و حاولنا العودة في المباراة بعد هدف الاسماعيلي الذي سجله محمد الشامي ، لكن لم تسر الأمور كما تمنينا ".

وأضاف : " أتوجه بالشكر إلى أحمد أيوب المدير الفني السابق لفريق حرس الحدود ، فلم يقصر منذ توليه المهمة ، و قدمنا مباريات عديدة وتقدمنا في النتيجة لكن لم يحالفنا التوفيق ".

واختتم : " توليت مهمة تدريب حرس الحدود في ظروف صعبة خلفاً لأحمد أيوب ، وسنبذل قصارى جهدنا من أجل إبقاء الفريق بالدوري الموسم القادم ، رغم صعوبة المهمة ، إلا أن كرة القدم لا تعرفف المستحيل".