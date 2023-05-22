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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

جامعة دمياط توقع بروتوكول تحالف إقليم الدلتا لتنفيذ استراتيجية التعليم العالي

جامعة دمياط
جامعة دمياط

بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي  وقّع ، الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط، بروتوكول تعاون تحالف إقليم الدلتا لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي والمنعقد بجامعة طنطا.


وحضر للتوقيع أعضاء التحالف من  رؤساء جامعات الدلتا والشركات المساهمة على النحو  التالى ، الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، والدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، والدكتور احمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، والدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ،  والدكتور شادن معاوية القائم بأعمال رئيس جامعة مدينة السادات، والدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، والدكتور يحيى المشد رئيس جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور السعيد عبدالهادى رئيس جامعة حورس، والدكتور عربي كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، والدكتور منتصر دويدار رئيس جامعة سمنود التكنولوجية، والدكتور عبدالفتاح صدقة رئيس جامعة السلام الخاصة، والدكتور عمرو أبو فريخة الرئيس التنفيذي لشركة طنطا موتورز، والدكتور خالد عبدالعظيم خليفة المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية "فرع دمياط الجديدة"، والدكتور محمد السيد رئيس مجلس إدارة شركة سنابل الخير للحلول الزراعية.


وشهد توقيع بروتوكول التعاون من الجامعة الأستاذ الدكتور وائل الطيباني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والأستاذ الدكتور  عطية القللى عميد كلية الآداب و الدكتور وائل عبد القادر  عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي و الدكتور  أحمد زايد والدكتور محمود عبد الهادى و والطالب أنس الجمل رئيس اتحاد طلاب الجامعة وعدد من الطلاب والطالبات.


أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية تحقيق الترابط والتعاون بين الجامعات المصرية وأسواق العمل من خلال الابتكار وريادة الأعمال، مشيرًا إلى أهمية التكامل بين مفهوم الرؤية الشاملة للتعليم بين المسار الأكاديمي والمهني من خلال البرامج الدراسية والشهادات الأكاديمية، ووضع برامج في مجالات الابتكار وريادة الأعمال وتنمية المهارات المهنية من أجل التوظيف، موضحاً أن دعم الطلاب في مجال التوظيف يتم من خلال مراكز الإرشاد المهني المتوفرة على مستوى الجامعات المصرية، مشددًا على تأهيل طلاب الجامعات لتلبية احتياجات سوق العمل، من خلال التخصصات الجديدة بالجامعات، وتوفير فرص التدريب والتأهيل، وكذلك توفير بيئة مُناسبة لسوق العمل.


وأضاف الوزير أن التحالف يستهدف تأهيل الخريجين لسوق العمل، ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومُتناهية الصغر، وتنمية دور الاقتصاد الصغير فى معدلات النمو، وتفعيل الدور المنوط بالمؤسسات العلمية والبحثية بتقديم الدعم العلمى والبحثى للأفكار والابتكارات والمشروعات المستجدة والناشئة، وتعظيم الاستفادة من الكوادر البشرية بالمؤسسات التعليمية الوطنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والمؤسسات الاستثمارية والاقتصادية والزراعية في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني، وتنفيذ رؤية الدولة للتنمية المستدامة، وتحقيق التكامل والاكتفاء في المجالات الصناعية والزراعية والتكنولوجية.


وأعلن الدكتور أيمن عاشور علي تقديم دعم مالي كبير من أكاديمية البحث العلمي وهيئة تمويل العلوم  والتكنولوجيا والابتكار (STDF) للمشرعات ذات الأهمية الناتجة عن التحالفات الإقليمية للجامعات مع مؤسسات الإنتاج.


كما ينص البروتوكول على مشاركة الأطراف الموقعة في السعى لتوفير فرص عمل للخريجين المؤهلين، وكذلك المشاركة فى ملتقيات التوظيف، وتقديم الدعم العلمي للابتكارات والمشروعات التي يتقدم بها الطلاب والخريجين، ويتوفر فيها شرط القابلية للتنفيذ الفعلي، فضلًا عن تقديم الدعم لهم فى عمل دراسات الجدوى، وطرق التنفيذ المبتكرة، وإتاحة مصادر البحث والمعامل البحثية، والمشاركة فى أعمال التنفيذ والرقابة على الجودة طوال مراحل تنفيذ المشروع.


كما يهدف البروتوكول إلى إتاحة الفرصة للطلاب والخريجين للتدريب على الآلات والمعدات ووسائل الإنتاج المتوفرة لدى مقرات ومصانع ومعامل كافة الأطراف الموقعة، كما تتيح الجهات المُشاركة بالبروتوكول من القطاع الخاص الفرصة للطلاب والخريجين لتصميم النماذج الأولية والقوالب وإنتاج العينات (في حدود تكلفة التنفيذ)، داخل المصانع والورش الخاصة بها.

وأعلن  الدكتور السيد محمد دعدور خلال كلمة  عن باكورة مشروعات التحالف والتى تنطلق من جامعة دمياط  بمشروع صناعات منتجات الألبان والتى تم إعداد دراسات علمية متكاملة تهدف إلى التطوير و زيادة الإنتاجية وكذا تشغيل الخريجين .

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دمياط اتحاد طلاب الجامعة الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور الحاسبات والذكاء الاصطناعى الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطلاب والطالبات عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي

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