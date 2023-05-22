تيسير مطر: الاحزاب السياسية تحتاج إلى دعم مالي وتمويل من الحكومة

قال النائب تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، إن جلسة الحوار الوطني الخاصة بالأحزاب كانت قوية ومهمة للغاية، وذلك لدور الأحزاب السياسية الهام في الحياة السياسية، في جميع دول العالم.

وأضاف “تيسير مطر” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “آخر النهار” المذاع على قناة “النهار”، لدينا عدد من الأحزاب تحتاج إلى تقوية دورها وعلاقتها بالمواطن والشارع المصري، منوها بأن الاحزاب تحتاج إلى دعم مالي وتمويل، حتى تكون قادرة على العمل على أرض الواقع.

واسترسل: أفضل شيء للأحزاب أن يتم دعمها من قبل الدولة، وبشكل واضح وظاهر للكل، مطالبا باستمرار لجنة شئون الأحزاب، وزيادة وتوسيع اختصاصاتها.

ولفت إلى أنه لا يوجد مانع من دمج الأحزاب المصرية، ولكننا نحتاج إلى قانون ينظم التحالفات السياسية.

