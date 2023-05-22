المستشار القانوني للأهلي: خالد مرتجي يتعرض لحملة مشبوهة وسيأخذ حقه بالقانون

قال محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، أن المهندس خالد مرتجي، أمين صندوق النادي الأهلي، يتعرض لحملة إساءة مستمرة منذ شهرين، موضحًا أن هذه الحملة والإساءات تستهدف النيل من سمعته والتشهير به لأنها عبارة عن شائعات مسمومة.

وأوضح «عثمان»، خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج «حديث القاهرة»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن ما نشر عن المهندس خالد مرتجي شائعات لا أساس لها من الصحة، متابعًا: «المسألة كلها متركبة ومتألفة من شخص اعتاد على نفس الأفعال»، مشددًا على أن هناك بعض الأشخاص في الأندية المنافسة حولوا الوسط الرياضي لأمور مؤسفة.

وأضاف أنه تم اتخاذ الإجراءات ضد الشخصيات المأجورة التي أساءت لخالد مرتجي، كما أنه تم التقدم ببلاغات ضد 8 حسابات على «فيسبوك» لكي يتم الوصول لمن يقوم بتمويل الحملة ضد خالد مرتجي.

وأشار محمد عثمان إلى أن خالد مرتجي سيحصل على حقه بالقانون، مؤكدًا أن أجهزة الأمن ضبطت صاحب حساب ويتم التحقيق معه، مضيفًا: «شخص يجيد الألاعيب وهذه طريقته منذ 20 عامًا.