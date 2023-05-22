القبض على المتهم الأول.. خالد مرتجي يكشف التطورات الأخيرة لبلاغ وسائل التواصل

كشف المهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي، عن التطورات الأخيرة للبلاغ الذي قدمه ضد بعض الصفحات والحسابات "المأجورة" عبر وسائل التواصل الاجتماعي والذين تعرضوا له بالسب والقذف وغيرها من الإساءات التي يعاقب عليها القانون.

وكتب خالد مرتجي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “المستشار محمد عثمان: تم القبض علي أول شخص وجاري التحقيق معه الان حتي نتعرف علي من وراء هولاء الأشخاص ومن يقوم بدعمهم”.

وتابع في منشور أخر: “المستشار محمد عثمان : تقدمنا اليوم ببلاغات ضد ٨ صفحات علي مواقع التواصل الاجتماعي قامت بالإساءة للمهندس خالد مرتجي وتم القبض علي أول شخص منهم وجاري التحقيق معه الان حتي نتعرف علي من وراء هولاء الأشخاص ومن يقوم بدعمهم”.

ولجأ مرتجي الي اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروجي حملات التشويه التي يتعرض لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن طريق بعض الحسابات والصفحات .

وتعرض مرتجي الى حملات تشويه وسباب غير مبرر عبر وسائل التواصل الاجتماعي في ظل التعقيب على حديثه عن النادي الأهلي ودوره في الدفاع عن بعض الحملات التي يتعرض لها النادي مؤخرا.

وتقدم ببلاغ رسمي قيد التحقيق حاليا؛ من خلال المستشار القانوني محمد عثمان والذي يواصل العمل وحصر كافة الحسابات والصفحات والقائمين عليها لاستمرار الملاحقة القانونية لكل من يقف وراء هذه الحملات المغرضة.