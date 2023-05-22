شوبير يكشف عن حكم مباراة الزمالك والداخلية

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن حكم مباراة الزمالك والداخلية، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك ”.

وكتب شوبير: “محمود البنا حكمًا لمباراة الداخلية والزمالك في الدوري الممتاز ، ويعاونه عبدالعزيز السيد على تقنية الفيديو”.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن القائمة التي سيخوض بها الأبيض مباراة الداخلية المقرر لها الاثنين باستاد السويس الجديد، في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وتضم القائمة كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي - محمد نديم.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - محي جمعة - محمد طارق - حاتم محمد "سكر".

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - عبد الله محمد - سيد عبد الله "نيمار" - عمرو السيسي - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أحمد سيد "زيزو" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - سامسون أكينولا.