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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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سمير عبدالوهاب: وجود المجالس المحلية في مصر مهم من الناحية الدستورية والقانونية

الحوار الوطني
الحوار الوطني

أكد الدكتور سمير عبدالوهاب مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني، أن المجالس المحلية تختلف من دولة لأخرى نتيجة لاختلاف ظروفها السياسية.

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وأضاف سمير عبدالوهاب، في حوار لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الاولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الأحد، أن وجود المجالس المحلية في مصر هام من الناحية الدستورية والقانونية، لافتا إلى أن جلسات الحوار الوطني الخاصة بالمحليات أكدت على أهمية الإدارات المحلية، وضرورة الاسراع في انتخاب مجالس محلية.
وتابع الدكتور سمير عبدالوهاب مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني، أن أيضا أكدت على وجود نظام انتخابي يراعي تمثيل النسب التي نص عليها الدستور، وهي  25 % من المقاعد للمرأة، و25 % للشباب، و50 % للفلاحين والعمال مع تمثيل المسيحين وذوي الاحتياجات الخاصة.

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