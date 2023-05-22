عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

غدا.. مناقشة من أحوال المحبين بمنتدى المستقبل للفكر

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

يعقد منتدى المستقبل للفكر والإبداع، ندوة نقدية لمناقشة المجموعة القصصية "من أحوال المحبين" للقاص أحمد حلمي، وذلك في السابعة من مساء غدا الثلاثاء، الموافق ٢٣ مايو الجاري، في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني.

يناقش المجموعة الكاتب والناقد الدكتور يسري عبدالله، والشاعر والناقد عاطف عبدالعزيز، وتدير الندوة الكاتبة الروائية إنجي همام.


وقد صدرت قصص "من أحوال المحبين" عن سلسلة كتابات جديدة بالهيئة المصرية العامة للكتاب، وتعد المجموعة الأولى للكاتب أحمد حلمي.

ويعد منتدى المستقبل للفكر والإبداع أحد أهم الحلقات النقدية في الثقافة المصرية والعربية، وتعضيد الثقافة الوطنية. 
ويطمح المنتدى كما جاء في بيانه التأسيسي"إلى أن يكون أعلى تمثيلات الموضوعية عبر إعادة الاعتبار لمفهوم القيمة من خلال تقديم النماذج الإبداعية المعبرة عن القيم الطليعية المتجددة".

منتدى المستقبل للفكر والإبداع من أحوال المحبين أحمد حلم مكتبة خالد محيي الدين يسري عبدالله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هزة قوية تضرب الدولار بالسوق السوداء|تراجع 6 جنيهات ومفاجأة بسعره الآن بالبنوك

1800 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب بعد قرار البنك المركزي وهذا ثمن عيار21 الآن

صور جريئة.. ابنة عبلة كامل تحتفل بعيد ميلادها مع زوجها الأجنبي

نزلت عن الـ60|مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض بعد تراجع العلف 3600 جنيه

ماذا كان يفعل النبي في شهر ذي القعدة؟.. 5 أعمال فلا تتركها

صدق أو لا تصدق| مصر من أغنى دول العالم بثروة 1.4 تريليون دولار.. وتتفوق على الإمارات

حقيقه استفزاز شيكابالا لـ جماهير الاهلي بتيشرت صن داونز

لو عاوز البركة تحل فى كل أعمالك ردد هذه الكلمات .. الشعراوي يوضحها

ترشيحاتنا

بعد زعم السيطرة على باخموت.. أوكرانيا: قائد فاجنر يريد الفرار

شديد الحرارة.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين 22_5_2023|فيديو

معلومات تهمك عند شراء مبرد المياه لتقليل فاتورة الكهرباء

محدش هيسافر.. دولة عربية تعاقب من يريد مغادرة أراضيها |ما القصة

وصول الطائرة الإغاثية الثامنة ضمن الجسر الجوي السعودي لمساعدة الشعب السوداني

الطقس اليوم| أجواء حارة يصاحبها نشاط رياح مثير للرمال والأتربة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفوائد العشر للشاي.. جمال شعبان يفجر مفاجأة: بعد الأكل بنصف ساعة

نشرة المرأة و الصحة| صور أثارت الجدل لـ علا غانم...كيف تحمي نفسك من العاصفة الترابية..هذه الأبراج مدمنة شوبينج

مدمني شوبينج|هذه الأبراج تحرص على تحديث خزانة ملابسها كل موسم

مباراة كرة قدم تتحول إلى ساحة قتلى وجرحى.. ماذا حدث؟

فيديو

غادة والي ترد على اتهامها بسرقة تصميمات فنان روسي.. فيديوجراف

جراحة للونش وموقف الشناوي من نهائي أفريقيا ومرتجي يقدم بلاغات جديدة.. تغطية خاصة

بدء الاكتتاب في أول صندوق للاستثمار بالذهب .. الوثيقه بـ 10 جنيهات

«عملت قرشين كويسين».. ميار الببلاوي تهاجم وفاء مكي مجددًا  «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

اﻟﻤﺰﻳﺪ