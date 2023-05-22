وزير الري يناقش قواعد صرف الحوافز والمكافآت على مستوى جهات الوزارة

عقد الأستاذ الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمتابعة أنشطة الإدارة المركزية للموارد والاستخدامات المائية

تم عقد الاجتماع بحضور كل المهندس وليد حقيقى رئيس قطاع التخطيط ، والمهندس عماد محمود رئيس الإدارة المركزية للموارد والاستخدامات بقطاع التخطيط ، و الدكتور عمرو فوزى مدير عام الموارد بقطاع التخطيط ، والدكتورة رباب جابر مدير عام الاستخدامات بقطاع التخطيط.

كما عقد وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمناقشة قواعد صرف الحوافز والمكافآت على مستوى جهات الوزارة.

وتابع إجراءات تقييم حالة المنشآت المائية وإجراءات صيانة هذه المنشآت ، بحضور الدكتور عز الدين كامل معاون الوزير لمنشآت الرى.