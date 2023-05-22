عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبدالجليل: الأهلي استفاد من صفقات يناير.. ونهائي إفريقيا غير متوقع

صدى البلد

أكد محمد عبدالجليل نجم النادي الأهلي السابق، أنه سعيد بوصول الفريق الأحمر إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، مشيرًا إلى أن مواجهة الوداد المغربي لن تكون سهلة مطلقا، لكن الفريق الأحمر قادر على الفوز وحصد اللقب.

وقال عبدالجليل في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "تأهل الأهلي إلى نهائي إفريقيا غير متوقع بعدما شاهدنا مستوى اللاعبين في بداية الموسم، كنت أعتقد أن الفريق سيتوج بالدوري المصري فقط، لكن الوصول للنهائي القاري لم يكن متوقع تمامًا، لكن الأهلي دائما يحقق المستحيل".

وأضاف: "اعتبر تجربة ريكاردو سواريش فاشلة بكل المقاييس، وبيتسو موسيماني كان يلعب من أجل الفوز بالالقاب فقط، بغض النظر عن تجهيز الفريق، وسبق وقولت ذلك بأنه مدرب كبير لكنه كان يهدم الفريق بسبب الاعتماد على 13 لاعب فقط".

 

وزاد: "كولر مثل فايلر تماما، يهتم بتجهيز اللاعبين مع المنافسة على البطولات، وكولر قام بالتخطيط بشكل جيد، ونجح في الاستفادة من انتقالات يناير بضم قندوسي وخالد عبدالفتاح ومروان عطية".

 

وأكمل: "متحفظ أيضا على قرار كولر باستبعاد ايمن اشرف من حسابات كولر، محمد أشرف الناشئ البديل لمعلول، بأي حال لن يكون أفضل من أيمن".

 

وأتم: "الأهلي عليه الفوز بهدفين نظيفين على الوداد في الذهاب".

ابطال افريقيا استبعاد ايمن اشرف الأهلى الدوري المصري النادي الأهلي الوداد المغربي أيمن أشرف انتقالات يناير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صور جريئة.. ابنة عبلة كامل تحتفل بعيد ميلادها مع زوجها الأجنبي

نزلت عن الـ60|مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض بعد تراجع العلف 3600 جنيه

صدق أو لا تصدق| مصر من أغنى دول العالم بثروة 1.4 تريليون دولار.. وتتفوق على الإمارات

حقيقه استفزاز شيكابالا لـ جماهير الاهلي بتيشرت صن داونز

شيزوفرينيا.. رسالة مثيرة من خالد الغندور عقب خسارة الزمالك بطولة أفريقيا للطائرة

1800 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب بعد قرار البنك المركزي وهذا ثمن عيار21 الآن

تراجع قوي يضرب الحديد عالميا|وهذا سعر الطن الآن بعد نزوله 800 جنيه

بشرى للجماهير.. طلب عاجل لـ أحمد موسى من إدارة الأهلي قبل نهائي أفريقيا

ترشيحاتنا

529.7 مليار جنيه|صلاح هاشم يخص صدى البلد بتفاصيل برامج الحماية الأكبر في تاريخ مصر.. فيديو

ماذا كان يفعل النبي في شهر ذي القعدة؟.. 5 أعمال فلا تتركها

سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 22-5-2023

انتظرته ولم يأت.. الرئيس الأوكراني يمتنع عن لقاء نظيره البرازيلي في اليابان

حدث ليلا| مصر من أغنى دول العالم بثروة 1.4 تريليون دولار في تقرير حديث.. عطل يضرب إنستجرام ومحمد رمضان يرد على خالد سرحان

الصين تتفوق على اليابان لتصبح أكبر مصدر للسيارات في العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مدمني شوبينج|هذه الأبراج تحرص على تحديث خزانة ملابسها كل موسم

مباراة كرة قدم تتحول إلى ساحة قتلى وجرحى.. ماذا حدث؟

بعد شائعة وفاتها.. صور أثارت الجدل لـ علا غانم

هذا النوع أكثر أشكال مرض السكري التي لا يتم تشخيصها|خالي بالك

فيديو

غادة والي ترد على اتهامها بسرقة تصميمات فنان روسي.. فيديوجراف

جراحة للونش وموقف الشناوي من نهائي أفريقيا ومرتجي يقدم بلاغات جديدة.. تغطية خاصة

بدء الاكتتاب في أول صندوق للاستثمار بالذهب .. الوثيقه بـ 10 جنيهات

«عملت قرشين كويسين».. ميار الببلاوي تهاجم وفاء مكي مجددًا  «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

اﻟﻤﺰﻳﺪ