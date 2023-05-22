عبدالجليل: الأهلي استفاد من صفقات يناير.. ونهائي إفريقيا غير متوقع

أكد محمد عبدالجليل نجم النادي الأهلي السابق، أنه سعيد بوصول الفريق الأحمر إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، مشيرًا إلى أن مواجهة الوداد المغربي لن تكون سهلة مطلقا، لكن الفريق الأحمر قادر على الفوز وحصد اللقب.

وقال عبدالجليل في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "تأهل الأهلي إلى نهائي إفريقيا غير متوقع بعدما شاهدنا مستوى اللاعبين في بداية الموسم، كنت أعتقد أن الفريق سيتوج بالدوري المصري فقط، لكن الوصول للنهائي القاري لم يكن متوقع تمامًا، لكن الأهلي دائما يحقق المستحيل".

وأضاف: "اعتبر تجربة ريكاردو سواريش فاشلة بكل المقاييس، وبيتسو موسيماني كان يلعب من أجل الفوز بالالقاب فقط، بغض النظر عن تجهيز الفريق، وسبق وقولت ذلك بأنه مدرب كبير لكنه كان يهدم الفريق بسبب الاعتماد على 13 لاعب فقط".

وزاد: "كولر مثل فايلر تماما، يهتم بتجهيز اللاعبين مع المنافسة على البطولات، وكولر قام بالتخطيط بشكل جيد، ونجح في الاستفادة من انتقالات يناير بضم قندوسي وخالد عبدالفتاح ومروان عطية".

وأكمل: "متحفظ أيضا على قرار كولر باستبعاد ايمن اشرف من حسابات كولر، محمد أشرف الناشئ البديل لمعلول، بأي حال لن يكون أفضل من أيمن".

وأتم: "الأهلي عليه الفوز بهدفين نظيفين على الوداد في الذهاب".