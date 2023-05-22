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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

البحيرة المسحورة.. أجمل بقاع مصر لممارسة رياضات التزحلق على الرمال| شاهد

البحيرة المسحورة
البحيرة المسحورة بالفيوم

"البحيرة المسحورة"، من أجمل بقاع مصر لممارسة رياضات التزحلق على الرمال، وتسلق الجبال، والسباحة، والتحليق بالمظلات "البراشوت"، والبحيرة تتوسط "البحيرة المسحورة"، وتقع شمال محافظة الفيوم على بعد 150 كيلومترًا من القاهرة، ويحيط بالبحيرة جبل "المشجيجة"، - وهي منطقة ذات طبيعة ساحرة ، ويحظى هذا الجبل برؤية بانورامية لوادي الريان.

 

ويقول المهندس أحمد عبد العال مدير عام منطقة أثار الفيوم السابق  ، إن السكان المحليين بالمنطقة هم السبب وراء اسم "البحيرة المسحورة"، لوقوعها بين الجبال المرتفعة والكثبان الرملية التي تحيطها بها من 4 جهات ومياهها تمتاز بالعذوبة الشديدة وغير معروف المصدر الرئيسي المكون لها، كما أن لون المياه يتغير عندما تسطع الشمس ناحيتها، لذا سميت بـ السحرية.

 

 

وتصل المياه إلى البحيرة المسحورة من تحت حبيبات الرمال، حيث تتمتع برمال فريدة وكثبان رملية ناعمة وعميقة ومتنوعة من حيث الأشكال والأحجام، وذلك بحسب وصف "حنظل"،، لافتا إلى أن مياهها عذبة وليست مالحة وتقع فى مشهد خلاب يجذب الناظرين.

 

وسبق وأن تم إقامة العديد من المهرجانات الدولية و العربية  بالبحيرة المسحورة ، كان آخرها البطولة الدولية للتزحلق على الرمال، ومهرجان الرياضات الصحراوية الذي عقد في أبريل من العام الماضي بمشاركة 9 دول عربية وأوروبية هم: "الولايات المتحدة الأمريكية، والبرازيل، والمكسيك، وتشيلي، وبيرو، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والأردن، ومصر".

 

ويضيف  الدكتور نبيل حنظل خبير سياحى بالفيوم  : بالرغم من أن هذه البقعة الساحرة والكنز الأكثر جمالاً على أرض محافظة الفيوم، إلا أن كثيرين من أبناء المحافظة لايعرفون عنها شيئًا، والبعض الآخر ممن يعرفون معلومات عن البحيرة وموقعها لم يذهبوا لزيارتها نهائيًا.

 

 

ويطالب سامة محمود  مهندس زراعى ، وزارتي السياحة والبيئة بضرورة وضع خطط تسويقية غير تقليدية للترويج والتسويق للأماكن السياحية في الفيوم، وخاصة محميات قارون، والريان، ووادي الحيتان، على أن يتولى ذلك شركة متخصصة في صنع الأفلام والمواد الترويجية والتسويقية، مشيرًا إلى أن الإعلام يتحمل مسئولية كبيرة في هذا الإطار، وخاصة الإعلام المحلي بالمحافظة الذي يجب أن يقوم بالترويج لتلك المناطق السياحية ويحث المواطنين علي زيارتها.

 

 

محافظ الفيوم يناقش مع وفد المالية واليونيسيف تطبيق النموذج الوطني للموازنة التشاركية

 

 

 

 

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