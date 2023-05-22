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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيارات دفع رباعي جديدة بـ250 ألف ريال سعودي| صور

سيارات دفع رباعي
سيارات دفع رباعي جديدة بالسعودية

ينتشر داخل السوق السعودي للسيارات الكثير من أنواع السيارات الجديدة موديل 2022 و2023 ، وذلك من أجل توفير جميع طرازات السيارات أمام السعوديين لاختيار السيارة الأنسب لاحتياجاتهم، كما يوجد في السوق السعودي فئات متنوعة من السيارات منها السيدان والهاتشباك والدفع الرباعي .

السعر الجديد لـ نيسان صني 2024

أرخص سيارة تويوتا كروس أوفر 2023 في السعودية


يعرض موقع صدى البلد الإخباري 5 سيارات تعمل بقوة الدفع الرباعي بالسعودية مويل 2022 و 2023 لا تتخطي أسعارهم 250 ألف ريال سعودي منها جى ام سى يوكون، وجيب جراند شيروكي، وفورد اكسبلورر، وتويوتا فورتشنر ، ونيسان اكستيرا :

1- نيسان اكستيرا

تستخدم سيارة نيسان اكستيرا محرك سعة 2500 سي سي، وبها علبة تروس أوتوماتيك مكون من 7 سرعات، وتنتج قوة 165 حصان، وعزم دوران يصل الي 241 نيوتن/متر، يصل سعة خزان وقود سيارة نيسان اكستيرا  الي 78 لتر.

نيسان اكستيرا موديل 2022


تتوافر سيارة نيسان اكستيرا موديل 2022 داخل سوق السيارات السعودي بسعر 121 للفئة الأولي، و 131 للفئة الثانية، و167 للفئة الثالثة .


2- تويوتا فورتشنر

تخرج سيارة تويوتا فورتشنر  قوة 235 حصان، بفضل محركها الذى يصل سعته الي 4000 سي سي، وتستهلك 9.6 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، ويصل سعة خزان وقودها الي 80 لتر، وتخرج سيارة تويوتا فورتشنر عزم دوران يصل الي 376 نيوتن/متر، وتستخدم ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات .

 تويوتا فورتشنر موديل 2023


تبدأ أسعار سيارة تويوتا فورتشنر موديل 2023 في سوق السيارات السعودي من 122 ألف ريال سعودي، ويترفع السعر ليصل الي 177 ألف ريال سعودي .


3- فورد اكسبلورر

تتسارع سيارة فورد اكسبلورر من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 8.7 ثانية، وتستهلك سيارة فورد اكسبلورر 10.3 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتصل سرعتها القصوى الي 173 كم/ساعة، وعزم دوران 346 نيوتن/متر، وتصل سعة خزان وقودها الي 70 لتر، وتنتج قوة 290 حصان، بفضل محركها الذى يصل سعته الي 3500 سي سي.

فورد اكسبلورر موديل 2022

تعرض سيارة فورد اكسبلورر موديل 2022 للبيع في السعودية بسعر 169 ألف ريال سعودي ، ويزداد ليصل الي 251 ألف ريال سعودي .


4- جيب جراند شيروكي

تستهلك سيارة جيب جراند شيروكي 10 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها محرك سعة 3600 سي سي، وتتسارع من وضع الثبات وصولا الي 100 كم/ساعة في 8.3 ثانية، وتصل سرعة جيب جراند شيروكي القصوى الي 190 كم/ساعة، وتنتج عزم دوران يصل الي 350 نيوتن/متر، وقوة 290 حصان، بفضل محركها الذى يصل سعته الي 3600 سي سي.

جيب جراند شيروكي موديل 2023 

سعر جيب جراند شيروكي موديل 2023 في السوق السعودي يصل الي 229 ألف ريال سعودي .

5- جى ام سى يوكون

تنتج سيارة جى ام سى يوكون عزم أقصي للدوران يصل الي 520 نيوتن/متر، وقوة 355 حصان، بفضل احتوائها علي محرك سعة 5300 سي سي، وتملك سيارة جى ام سى يوكون علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 8 سرعات.

جى ام سى يوكون موديل 2022

يبلغ سعر سيارة جى ام سى يوكون موديل 2022 في سوق السيارات السعودي 252 ألف ريال سعودي للفئة الأولي .

نيسان اكستيرا تويوتا فورتشنر فورد اكسبلورر جيب جراند شيروكي جى ام سى يوكون

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