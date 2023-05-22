أخبار التكنولوجيا|آبل بدأت حملة توظيف لشغل 176 وظيفة جديدة متعلقة بالذكاء الاصطناعي.. وأفضل موبايلات سامسونج لطلبة الجامعة بمواصفات فائقة

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



تعد ميزة تثبيت الدردشة في تطبيق واتساب WhatsApp مفيد للغاية، حيث إذا كان لديك سجل محادثة واسع في واتساب يملأ تطبيقك ، فإن القدرة على البحث بسرعة والعثور على ما تبحث عنه يصبح أمرًا صعبًا.

تتميز شركة سامسونج بتخصيصها هواتف مميزة لفئات متنوعة تناسب القدرات الشرائية لدى الكثيرين من راغبي الشراء، حيث تخصص الشركة عددا من الهواتف الأقرب لهواتف "الفلاجشيب" ولكن مع سعر أرخص كثيرا.



تعد هواتف الفئة المتوسطة هي الأنسب للكثير من راغبي الشراء حيث تتميز هذه الهواتف بمواصفات ممتازة مع أداء قوي وبطارية كبيرة بالإضافة إلى شاشة وكاميرا فائقة الدقة، ويمكن لهذه المواصفات أن تتحمل الاستخدام الثقيل والمستمر لساعات.



عادت خدمة منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة إنستجرام Instagram، وذلك عقب عطل فني منع مستخدميه من استخدام التطبيق.



يواجه مستخدمو تطبيق الدردشة واتساب WhatsApp في بعض الأحيان بعض المشكلات الطارئة، والتي قد تسبب لهم إزعاجا كبيرا ، ومن بين هذه المشكلات، تعطل الإشعارات فجأة والتي قد تؤدي بدورها إلى تفويت المستخدمين للرسائل المهمة.



أفادت تقارير أن شركة آبل بدأت حملة توظيف كبيرة لشغل 176 وظيفة جديدة للعمل على عدد من المشروعات والمنتجات الجديدة الخاصة بالشركة في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث من المتوقع أن تبدأ الشركة في دمج الذكاء الاصطناعي عبر نظامها البيئي بالكامل خلال الفترة المقبلة.



أبلغ عدد من مستخدمي منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة إنستجرام Instagram عن عدم تمكنهم من استخدام التطبيق بشكل طبيعي، بعدما توقفت الخدمة تمامًا في مصر والعالم.



يعتبر الكثير من المحللين ومقيمي الهواتف أن Galaxy S23 Ultra هو أفضل هاتف أندرويد للفئة الرائدة في العالم، حيث يتربع على قمة أفضل هواتف تم إطلاقها خلال العام الحالي، وذلك بالمنافسة مع هواتف آيفون iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max.