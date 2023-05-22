أخبار التكنولوجيا|آبل بدأت حملة توظيف لشغل 176 وظيفة جديدة متعلقة بالذكاء الاصطناعي.. وأفضل موبايلات سامسونج لطلبة الجامعة بمواصفات فائقة

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
إزاي توصل للدردشة المهمة على واتساب في ثواني ؟
تعد ميزة تثبيت الدردشة في تطبيق واتساب WhatsApp مفيد للغاية، حيث إذا كان لديك سجل محادثة واسع في واتساب يملأ تطبيقك ، فإن القدرة على البحث بسرعة والعثور على ما تبحث عنه يصبح أمرًا صعبًا.
لطلبة الجامعة.. أفضل موبايلات سامسونج بمواصفات فائقة في السوق المصري
تتميز شركة سامسونج بتخصيصها هواتف مميزة لفئات متنوعة تناسب القدرات الشرائية لدى الكثيرين من راغبي الشراء، حيث تخصص الشركة عددا من الهواتف الأقرب لهواتف "الفلاجشيب" ولكن مع سعر أرخص كثيرا.
للفئة المتوسطة.. هاتف مميز من شاومي بقدرات جبارة وسعر مناسب
تعد هواتف الفئة المتوسطة هي الأنسب للكثير من راغبي الشراء حيث تتميز هذه الهواتف بمواصفات ممتازة مع أداء قوي وبطارية كبيرة بالإضافة إلى شاشة وكاميرا فائقة الدقة، ويمكن لهذه المواصفات أن تتحمل الاستخدام الثقيل والمستمر لساعات.
عودة انستجرام للعمل بعد تعطله عالميا
عادت خدمة منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة إنستجرام Instagram، وذلك عقب عطل فني منع مستخدميه من استخدام التطبيق.
تتصرف إزاي لو بتواجه مشكلة في إشعارات واتساب
يواجه مستخدمو تطبيق الدردشة واتساب WhatsApp في بعض الأحيان بعض المشكلات الطارئة، والتي قد تسبب لهم إزعاجا كبيرا ، ومن بين هذه المشكلات، تعطل الإشعارات فجأة والتي قد تؤدي بدورها إلى تفويت المستخدمين للرسائل المهمة.
تقارير: آبل بدأت حملة توظيف لشغل 176 وظيفة جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي
أفادت تقارير أن شركة آبل بدأت حملة توظيف كبيرة لشغل 176 وظيفة جديدة للعمل على عدد من المشروعات والمنتجات الجديدة الخاصة بالشركة في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث من المتوقع أن تبدأ الشركة في دمج الذكاء الاصطناعي عبر نظامها البيئي بالكامل خلال الفترة المقبلة.
عطل فني يضرب انستجرام.. وتوقف الخدمة في مصر والعالم
أبلغ عدد من مستخدمي منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة إنستجرام Instagram عن عدم تمكنهم من استخدام التطبيق بشكل طبيعي، بعدما توقفت الخدمة تمامًا في مصر والعالم.
اعرف أرخص سعر لسامسونج Galaxy S23 Ultra في السوق المصري
يعتبر الكثير من المحللين ومقيمي الهواتف أن Galaxy S23 Ultra هو أفضل هاتف أندرويد للفئة الرائدة في العالم، حيث يتربع على قمة أفضل هواتف تم إطلاقها خلال العام الحالي، وذلك بالمنافسة مع هواتف آيفون iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max.