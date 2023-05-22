عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|آبل بدأت حملة توظيف لشغل 176 وظيفة جديدة متعلقة بالذكاء الاصطناعي.. وأفضل موبايلات سامسونج لطلبة الجامعة بمواصفات فائقة

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

إزاي توصل للدردشة المهمة على واتساب في ثواني ؟


تعد ميزة تثبيت الدردشة في تطبيق واتساب WhatsApp مفيد للغاية، حيث إذا كان لديك سجل محادثة واسع في واتساب يملأ تطبيقك ، فإن القدرة على البحث بسرعة والعثور على ما تبحث عنه يصبح أمرًا صعبًا.

 

لطلبة الجامعة.. أفضل موبايلات سامسونج بمواصفات فائقة في السوق المصري

 

تتميز شركة سامسونج بتخصيصها هواتف مميزة لفئات متنوعة تناسب القدرات الشرائية لدى الكثيرين من راغبي الشراء، حيث تخصص الشركة عددا من الهواتف الأقرب لهواتف "الفلاجشيب" ولكن مع سعر أرخص كثيرا.

 

للفئة المتوسطة.. هاتف مميز من شاومي بقدرات جبارة وسعر مناسب


تعد هواتف الفئة المتوسطة هي الأنسب للكثير من راغبي الشراء حيث تتميز هذه الهواتف بمواصفات ممتازة مع أداء قوي وبطارية كبيرة بالإضافة إلى شاشة وكاميرا فائقة الدقة، ويمكن لهذه المواصفات أن تتحمل الاستخدام الثقيل والمستمر لساعات.  

 

عودة انستجرام للعمل بعد تعطله عالميا


عادت خدمة منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة إنستجرام Instagram، وذلك عقب عطل فني منع مستخدميه من استخدام التطبيق.

 

تتصرف إزاي لو بتواجه مشكلة في إشعارات واتساب


يواجه مستخدمو تطبيق الدردشة واتساب WhatsApp في بعض الأحيان بعض المشكلات الطارئة، والتي قد تسبب لهم إزعاجا كبيرا ، ومن بين هذه المشكلات، تعطل الإشعارات فجأة والتي قد تؤدي بدورها إلى تفويت المستخدمين للرسائل المهمة.  

 

تقارير: آبل بدأت حملة توظيف لشغل 176 وظيفة جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي


أفادت تقارير أن شركة آبل بدأت حملة توظيف كبيرة لشغل 176 وظيفة جديدة للعمل على عدد من المشروعات والمنتجات الجديدة الخاصة بالشركة في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث من المتوقع أن تبدأ الشركة في دمج الذكاء الاصطناعي عبر نظامها البيئي بالكامل خلال الفترة المقبلة.

 

عطل فني يضرب انستجرام.. وتوقف الخدمة في مصر والعالم


أبلغ عدد من مستخدمي منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة إنستجرام Instagram عن عدم تمكنهم من استخدام التطبيق بشكل طبيعي، بعدما توقفت الخدمة تمامًا في مصر والعالم.

 

اعرف أرخص سعر لسامسونج Galaxy S23 Ultra في السوق المصري


يعتبر الكثير من المحللين ومقيمي الهواتف أن Galaxy S23 Ultra هو أفضل هاتف أندرويد للفئة الرائدة في العالم، حيث يتربع على قمة أفضل هواتف تم إطلاقها خلال العام الحالي، وذلك بالمنافسة مع هواتف آيفون iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max.

 

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هزة قوية تضرب الدولار بالسوق السوداء|تراجع 6 جنيهات ومفاجأة بسعره الآن بالبنوك

1800 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب بعد قرار البنك المركزي وهذا ثمن عيار21 الآن

صور جريئة.. ابنة عبلة كامل تحتفل بعيد ميلادها مع زوجها الأجنبي

نزلت عن الـ60|مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض بعد تراجع العلف 3600 جنيه

ماذا كان يفعل النبي في شهر ذي القعدة؟.. 5 أعمال فلا تتركها

صدق أو لا تصدق| مصر من أغنى دول العالم بثروة 1.4 تريليون دولار.. وتتفوق على الإمارات

حقيقه استفزاز شيكابالا لـ جماهير الاهلي بتيشرت صن داونز

لو عاوز البركة تحل فى كل أعمالك ردد هذه الكلمات .. الشعراوي يوضحها

ترشيحاتنا

بعد زعم السيطرة على باخموت.. أوكرانيا: قائد فاجنر يريد الفرار

شديد الحرارة.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين 22_5_2023|فيديو

معلومات تهمك عند شراء مبرد المياه لتقليل فاتورة الكهرباء

محدش هيسافر.. دولة عربية تعاقب من يريد مغادرة أراضيها |ما القصة

وصول الطائرة الإغاثية الثامنة ضمن الجسر الجوي السعودي لمساعدة الشعب السوداني

الطقس اليوم| أجواء حارة يصاحبها نشاط رياح مثير للرمال والأتربة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفوائد العشر للشاي.. جمال شعبان يفجر مفاجأة: بعد الأكل بنصف ساعة

نشرة المرأة و الصحة| صور أثارت الجدل لـ علا غانم...كيف تحمي نفسك من العاصفة الترابية..هذه الأبراج مدمنة شوبينج

مدمني شوبينج|هذه الأبراج تحرص على تحديث خزانة ملابسها كل موسم

مباراة كرة قدم تتحول إلى ساحة قتلى وجرحى.. ماذا حدث؟

فيديو

غادة والي ترد على اتهامها بسرقة تصميمات فنان روسي.. فيديوجراف

جراحة للونش وموقف الشناوي من نهائي أفريقيا ومرتجي يقدم بلاغات جديدة.. تغطية خاصة

بدء الاكتتاب في أول صندوق للاستثمار بالذهب .. الوثيقه بـ 10 جنيهات

«عملت قرشين كويسين».. ميار الببلاوي تهاجم وفاء مكي مجددًا  «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

اﻟﻤﺰﻳﺪ