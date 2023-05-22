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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أسعار الذهب والدولار والدواجن وحالة الطقس.. دليلك في نشرة خدمات صدى البلد

نشرة خدمات صدى البلد
نشرة خدمات صدى البلد

يبحث الكثير عن أسعار السلع والتي يقدمها موقع صدى البلد في نشرة الخدمات تضم أسعار الدواجن والذهب والدولار ومواقيت الصلاة وأرقام الطوارئ، ونستعرضها فيما يلي:

 

1800 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب بعد قرار البنك المركزي وهذا ثمن عيار21 الآن

يبحث الآلاف يوميا عن أسعار الذهب اليوم في مصر، إذ يهتم الكثيرون بالبحث عن سعر جرام الذهب عيار 21 الآن وهو الأكثر تداولا في محلات الصاغة المختلفة عند شراء المشغولات الذهبية.

 

هزة قوية تضرب الدولار بالسوق السوداء|تراجع 6 جنيهات ومفاجأة بسعره الآن بالبنوك

شهد سعر الدولار اليوم الاثنين 22-5-2023 هزة قوية في السوق السوداء، وذلك بالتزامن مع استقراره في البنوك للشهر الثالث على التوالي .

 

نزلت عن الـ60|مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض بعد تراجع العلف 3600 جنيه

تراجعت أسعار الدواجن اليوم في مصر ، إذ يهتم الكثير بالبحث عن أسعار الفراخ والبيض ومنتجاتها من البانيه وخلافه، بعدما شهدت تراجعا قويا خلال الأيام الماضية، وذلك بعد تراجع أسعار الأعلاف بقيم وصلت إلى 3 آلاف جنيه في الطن الواحد ، نتيجة زيادة الإفراجات الجمركية عن مستلزمات الأعلاف.

 

الحرارة تتخطى الـ40 والخماسين تصل القاهرة|تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم

يبحث الكثير عن تفاصيل حالة طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة على القاهرة الكبرى ومحافظات الجمهورية، إذ يسود بحسب خبراء هيئة الأرصاد الجوية، طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية نهارا.

 

تراجع قوي يضرب الحديد عالميا|وهذا سعر الطن الآن بعد نزوله 800 جنيه

يبحث الكثير من الراغبين في البناء عن أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 22 -5-2023، بالتزامن مع الهبوط القوي الذي شهده المعدن عالميا خلال الفترة الماضية.

 

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين في القاهرة والمحافظات

يبحث الكثير عن مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات، فهي محل اهتمام الملايين يوميا، خاصة معرفة موعد صلاة الفجر وصلاة المغرب بعد تطبيق التوقيت الصيفي.

 

اسعار الدواجن مواقيت الصلاة أرقام الطوارئ الذهب والدولار نشرة خدمات صدى البلد

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