أسعار الذهب والدولار والدواجن وحالة الطقس.. دليلك في نشرة خدمات صدى البلد

يبحث الكثير عن أسعار السلع والتي يقدمها موقع صدى البلد في نشرة الخدمات تضم أسعار الدواجن والذهب والدولار ومواقيت الصلاة وأرقام الطوارئ، ونستعرضها فيما يلي:

يبحث الآلاف يوميا عن أسعار الذهب اليوم في مصر، إذ يهتم الكثيرون بالبحث عن سعر جرام الذهب عيار 21 الآن وهو الأكثر تداولا في محلات الصاغة المختلفة عند شراء المشغولات الذهبية.

شهد سعر الدولار اليوم الاثنين 22-5-2023 هزة قوية في السوق السوداء، وذلك بالتزامن مع استقراره في البنوك للشهر الثالث على التوالي .

تراجعت أسعار الدواجن اليوم في مصر ، إذ يهتم الكثير بالبحث عن أسعار الفراخ والبيض ومنتجاتها من البانيه وخلافه، بعدما شهدت تراجعا قويا خلال الأيام الماضية، وذلك بعد تراجع أسعار الأعلاف بقيم وصلت إلى 3 آلاف جنيه في الطن الواحد ، نتيجة زيادة الإفراجات الجمركية عن مستلزمات الأعلاف.

يبحث الكثير عن تفاصيل حالة طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة على القاهرة الكبرى ومحافظات الجمهورية، إذ يسود بحسب خبراء هيئة الأرصاد الجوية، طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية نهارا.

يبحث الكثير من الراغبين في البناء عن أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 22 -5-2023، بالتزامن مع الهبوط القوي الذي شهده المعدن عالميا خلال الفترة الماضية.

يبحث الكثير عن مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات، فهي محل اهتمام الملايين يوميا، خاصة معرفة موعد صلاة الفجر وصلاة المغرب بعد تطبيق التوقيت الصيفي.