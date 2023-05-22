"المطيري" يثمن رعاية الرئيس السيسي لمؤتمر العمل العربي بالقاهرة

ثمن فايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية ، الرعاية الكريمة للرئيس عبد الفتاح السيسي لأعمال الدورة 49 لمؤتمر العمل العربي المنعقد بالقاهرة من اليوم الأثنين حتي 29 مايو الجاري.

كما رحب علي أرض الكنانة بممثل الأمين العام لجامعة الدول العربية ، ووزراء العمل العرب ، وأعضاء وفود منظمات أصحاب الأعمال والاتحادات العمالية ، وممثلي المنظمات العربية والدولية.

وقال يسعدني : استمع إلي آرائكم ومقترحاتكم ومناقشاتكم الودية في مضمون بنود جدول أعمال المؤتمر لنعزز التنسيق والتعاون والشراكات ونتجاوز أزماتنا بشكل متكامل عربيا للخروج بقرارات ترقي لتطلعاتنا وتدعم قضايا العمل والعمال في دولنا العربية .

ووجه الشكر علي تلبية الدعوة لحضور المؤتمر ، متمنيا طيب الإقامة في بلدكم الثاني مصر .