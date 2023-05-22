الرؤية المصرية والإرادة العربية.. مقتطفات من مقالات كبار كتاب الصحف المصرية

سلط كبار كتاب الصحف المصرية، الصادرة صباح اليوم الاثنين، الضوء على عدد من الموضوعات ذات الشأن المحلي.

في صحيفة "الأهرام"، قال الكاتب حسين الزناتي إن الكلمة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام القمة العربية الأخيرة جاءت لتضع النقاط فوق حروف الواقع العربي بصعوباته البالغة الذي بات حتما علينا تجاوزه بسرعة وإلا فإن البديل سيكون أكثر صعوبة على المنطقة التي شهدت بالسنوات الأخيرة ظروفا استثنائية هددت أمن وسلامة شعوبها، وهو التهديد الذي تأكد للجميع أن الحفاظ على الدولة الوطنية، ودعم مؤسساتها هو فرض عين وضرورة لمسـتقبل شعوبنا ومقدراتها وأنه لا يستقيم أن تظل آمالها رهينة للفوضى والتدخلات الخارجية.

"الرؤية المصرية والإرادة العربية"

وأشار الزناتي - في مقاله بعنوان "الرؤية المصرية والإرادة العربية" - إلى أن الرئيس السيسي أكد أنه لم يعد هناك بديل عن الاعتماد على جهودنا وقدراتنا الذاتية والتكامل لصياغة حلول حاسمة لقضايانا وأن يمتد هذا المفهوم للتعامل مع الأزمات العالمية وإصلاح منظومة الحوكمة الاقتصادية العالمية، وفي قلبها مؤسسات التمويل وبنوك التنمية الدولية لتصبح أكثر استجابة لتحديات العالم النامي، بدلا من حالة الاستقطاب الدولي التي تستدعي صراعا لفرض الإرادات، وتكريس المعايير المزدوجة، في تطبيق القانون الدولي.

وأضاف الزناتي أنه من سبل المواجهة يبقى أن يكون حل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي في إطار السلام الشامل العادل عبر مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، بإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها «القدس الشرقية».

ولفت إلى أنه فيما يتعلق بأزمة السودان سيبقى التعاون العربي هو الحل الأمثل لها بتبعاتها الكارثية، وان استمرار أزمات ليبيا واليمن يفرض تفعيل التحرك العربي المشترك لتسوية القضايا، في وقت تمثل عودة سوريا تفعيلا عمليا للدور العربي.

وتابع الكاتب حسين الزناتي أن الوقوف الموضوعي على الرؤية التي قدمها الرئيس السيسي في القمة يؤكد أنها تشريح كامل لواقع صعب يطرح معه حلولا عملية لمستقبل أكثر ما يحتاجه هو إرادة عربية لتحقيقه فهل نمتلك تلك الإرادة؟!.