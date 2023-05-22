عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الرؤية المصرية والإرادة العربية.. مقتطفات من مقالات كبار كتاب الصحف المصرية

صدى البلد

سلط كبار كتاب الصحف المصرية، الصادرة صباح اليوم الاثنين، الضوء على عدد من الموضوعات ذات الشأن المحلي.

في صحيفة "الأهرام"، قال الكاتب حسين الزناتي إن الكلمة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام القمة العربية الأخيرة جاءت لتضع النقاط فوق حروف الواقع العربي بصعوباته البالغة الذي بات حتما علينا تجاوزه بسرعة وإلا فإن البديل سيكون أكثر صعوبة على المنطقة التي شهدت بالسنوات الأخيرة ظروفا استثنائية هددت أمن وسلامة شعوبها، وهو التهديد الذي تأكد للجميع أن الحفاظ على الدولة الوطنية، ودعم مؤسساتها هو فرض عين وضرورة لمسـتقبل شعوبنا ومقدراتها وأنه لا يستقيم أن تظل آمالها رهينة للفوضى والتدخلات الخارجية.

"الرؤية المصرية والإرادة العربية"

وأشار الزناتي - في مقاله بعنوان "الرؤية المصرية والإرادة العربية" - إلى أن الرئيس السيسي أكد أنه لم يعد هناك بديل عن الاعتماد على جهودنا وقدراتنا الذاتية والتكامل لصياغة حلول حاسمة لقضايانا وأن يمتد هذا المفهوم للتعامل مع الأزمات العالمية وإصلاح منظومة الحوكمة الاقتصادية العالمية، وفي قلبها مؤسسات التمويل وبنوك التنمية الدولية لتصبح أكثر استجابة لتحديات العالم النامي، بدلا من حالة الاستقطاب الدولي التي تستدعي صراعا لفرض الإرادات، وتكريس المعايير المزدوجة، في تطبيق القانون الدولي.

وأضاف الزناتي أنه من سبل المواجهة يبقى أن يكون حل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي في إطار السلام الشامل العادل عبر مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، بإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها «القدس الشرقية».

ولفت إلى أنه فيما يتعلق بأزمة السودان سيبقى التعاون العربي هو الحل الأمثل لها بتبعاتها الكارثية، وان استمرار أزمات ليبيا واليمن يفرض تفعيل التحرك العربي المشترك لتسوية القضايا، في وقت تمثل عودة سوريا تفعيلا عمليا للدور العربي.

وتابع الكاتب حسين الزناتي أن الوقوف الموضوعي على الرؤية التي قدمها الرئيس السيسي في القمة يؤكد أنها تشريح كامل لواقع صعب يطرح معه حلولا عملية لمستقبل أكثر ما يحتاجه هو إرادة عربية لتحقيقه فهل نمتلك تلك الإرادة؟!.

 

الرؤية المصرية الإرادة العربية السيسي الرئيس السيسي الصحف المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكيلو نزل لـ16 جنيها.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الأرز الشعير الآن

1800 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب بعد قرار البنك المركزي وهذا ثمن عيار21 الآن

الأهلي يكشف موقف كهربا من المشاركة أمام الوداد بنهائي دوري أبطال أفريقيا

صور جريئة.. ابنة عبلة كامل تحتفل بعيد ميلادها مع زوجها الأجنبي

بسبب انتقال نجله لبيراميدز.. قرار من نادي الزمالك ضد أسامة نبيه

هزة قوية تضرب الدولار بالسوق السوداء|تراجع 6 جنيهات ومفاجأة بسعره الآن بالبنوك

نزلت عن الـ60|مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض بعد تراجع العلف 3600 جنيه

الحرارة تتخطى الـ40 والخماسين تصل القاهرة|تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم

ترشيحاتنا

بعد رسالة جمال شعبان.. رد فعل غير متوقع من محمد رمضان بشأن الدولارات

رسالة من خارج الأرض.. سعوديون يوجهون رسالة لـ العالم بعد وصولهم الفضاء|فيديو

بعد توقعات سيئة بطقس اليوم.. متى يأتي فصل الصيف؟

مصر تعتزم منح الرخصة الذهبية لـ عمان للاستثمار بالقاهرة

فحص 284 ألف طفل حديث الولادة ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الإثنين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر بنطلون درة يثير الجدل على السوشيال ميديا | رقم صادم

ميتة علي الزواج.. شاهد ياسمين الخطيب وهي عروس تشعل السوشيال ميديا

بإطلالة لافتة.. زوجة حمدي الميرغني تبهر متابعيها| شاهد

الفوائد العشر للشاي.. جمال شعبان يفجر مفاجأة: بعد الأكل بنصف ساعة

فيديو

غادة والي ترد على اتهامها بسرقة تصميمات فنان روسي.. فيديوجراف

جراحة للونش وموقف الشناوي من نهائي أفريقيا ومرتجي يقدم بلاغات جديدة.. تغطية خاصة

بدء الاكتتاب في أول صندوق للاستثمار بالذهب .. الوثيقه بـ 10 جنيهات

«عملت قرشين كويسين».. ميار الببلاوي تهاجم وفاء مكي مجددًا  «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

اﻟﻤﺰﻳﺪ