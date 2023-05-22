أخصائية: التدليل شيء خاطئ تماما مع طفل ذوي الاحتياجات الخاصة

حلت النائبة ندى ثابت مؤسس جمعية قرية الأمل للتنمية و التأهيل الاجتماعي لمتحدي الإعاقة، على برنامج ست الستات للتحدث عن كيفية تأهيل الأبناء لتحدي إعاقتهم.

وأوضحت "ثابت" خلال استضافتها ببرنامج "ست الستات" المذاع على فضائية "صدى البلد"، و الذي تقدمه الإعلامية "دينا رامز"، ضرورة تقبل الأسر لأبنائهم من ذوي الإعاقة و تهيئتهم بمعاملة هذا الطفل مثل إخوته بالمثل و بدون تمييز أو فرق، مع وجود حسم في نفس الوقت، لافتة إلى أن التدليل شيء خاطئ تماما مع ذلك الطفل.

و نوهت "ثابت"، إلى أن تربية شخص من ذوي الإعاقة غير سهلة، و تأخذ مجهود عن الطفل العادي و ذلك لبطء التعليم له، مؤكدة أن الصبر في التعامل من الأسرة هام جدا لتعليمه. إرشادات للتعامل معه

و أضافت "ثابت"، أنه من الضروري أن تتعاون الأسرة بأكملها لرعاية و تربية طفل ذوي الإعاقه، و تقسيم الوقت و المسئولية بين الأب و الأم، مع جود مهام محددة لتعليمها للإبن و التركيز على الأولويات و التغاضي عن الأخطاء.

وتابعت، أن الإعتماد على النفس هى أولى المهام التي يجب أن يعرفها و يتعلمها طفل ذوي الإحتياجات، مضيفة أن حاليا أصبح لدى مصر قانون الطفل الذي يضمن حقه في التعليم بالإضافة إلى تقبل المجتمع لهم.

