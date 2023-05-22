عقيدة المتابعة المستدامة.. مقتطفات من مقالات كبار كتاب الصحف المصرية

سلط كبار كتاب الصحف المصرية، الصادرة صباح اليوم الاثنين، الضوء على عدد من الموضوعات ذات الشأن المحلي.

في صحيفة "الجمهورية"، قال الكاتب عبد الرازق توفيق إن هناك مبادئ وثوابت أساسية لتحقيق النجاح.. ومن أبرز هذه الثوابت.. هي عقيدة المتابعة المستدامة التي أرساها الرئيس عبد الفتاح السيسي.. وجسدها على أرض الواقع.. فالرئيس وضع الرؤية وامتلك الإرادة على التنفيذ.. لكنه حريص على متابعة كل مراحل وتفاصيل التنفيذ بحيث تخرج النتائج على أرض الواقع طبقا للرؤية المخططة.. وأصبحت المتابعة المستدامة نهجا رئاسيا وأسلوب إدارة ربما لم تعهده الدولة المصرية من قبل والتي كان المسئول فيها يضع حجر الأساس ويترك الأمر للمنفذين ولا يتابع حتى الأمر وصولا إلى مرحلة الافتتاح.

وأوضح توفيق - في مقاله بعنوان "المتابعة المستدامة" - أن الرئيس السيسي هو صاحب مقولة «إن ما يتم الوصول إليه من رؤية وتخطيط ربما يصطدم بعملية التنفيذ على أرض الواقع».. أي أن التنفيذ يتعارض مع الرؤية المخططة والمتفق عليها.. لذلك من أهم المبادئ في هذا العهد.. هو اتساق وتطابق الرؤية.. مع التنفيذ على أرض الواقع وطبقا للمعايير والمواصفات المطلوبة.. من هنا جاءت المتابعة المستمرة والمستدامة للرئيس من خلال جولات تفقدية يقف من خلالها على جميع مراحل التنفيذ.. ويطمئن إلى أن ما يتم تنفيذه طبقا للرؤية والأهداف المخططة التي تحقق مصلحة الوطن والمواطن.. وأيضا التوجيه بالالتزام بالتوقيتات المحددة لدخول المشروع الخدمة.. للتخفيف عن المواطنين وتيسير حياتهم.

وأضاف أن الرئيس السيسي لا يكتفي بذلك فحسب ولكن أيضا يجتمع بالمسئولين.. ويناقشهم في مستجدات الأمور والقضايا والمشروعات ويقف على كافة التفاصيل.. ويصدر العديد من التوجيهات التي تعمل على تطوير الأداء والوصول إلى أفضل النتائج.. بأعلى المعايير والمقاييس واستشراف المستقبل في كل المشروعات بحيث لا تلبي احتياجات الحاضر فحسب ولكن أيضا تحقق آمال وتطلعات المستقبل.. كما أن الاطمئنان الرئاسي على التنفيذ بأسرع وقت ممكن وبأعلى جودة هو مبدأ حقق الكثير من النتائج المهمة والإيجابية على صعيد تجربة البناء والتنمية المصرية.. وصدقت رؤية الرئيس السيسي.. فما أنجزناه ونفذناه من مشروعات خلال السنوات الماضية.. كان يحتاج لو نفذناه في الوقت الحالي والمستقبل عشرات أضعاف الميزانيات وتكلفة هذه المشروعات في آتون الأزمات العالمية الطاحنة.. إذن الدولة المصرية استفادت من بعد النظر والمتابعة الرئاسية المستدامة.. والإسراع في وتيرة التنفيذ للمشروعات القومية والحيوية سواء من خلال الإسراع بدخولها الخدمة والإنتاج أو الاستفادة من فارق التكلفة الشاسع بين وقت التنفيذ.. وإذا ما نفذناها في الحاضر والمستقبل.

22 قرارا مهما

وأشار توفيق إلى أن الرئيس السيسي ترأس الثلاثاء الماضي الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار بعد إعادة تشكيله.. ووافق المجلس برئاسة الرئيس السيسي على 22 قرارا مهما في مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية والتي تحقق طفرة غير مسبوقة في جذب وتعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي والقضاء على العقبات البيروقراطية وتذليل مختلف التحديات والعقبات التي تواجه زيادة الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص بهدف بناء قاعدة إنتاجية وهو هدف مهم.. على صعيد الاكتفاء المحلي وتحقيق تطور اقتصادي شامل يدفع البلاد إلى نهضة وعبور تداعيات الأزمة العالمية.. وزيادة موارد النقد الأجنبي ودعم العملة المحلية.

وأكد توفيق أن الـ22 قرارا التي أصدرها المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس السيسي يقينا تمثل مرحلة وعهدا جديدا وغير مسبوقة في تشجيع الاستثمار.. والقضاء على آفة لطالما عانينا منها طويلا بما يعكس رؤية الدولة المصرية.. وقدرتها على قراءة التحديات الكثيرة والعقبات التي واجهت ملف الاستثمارات المحلية والأجنبية.. وللأمانة فإن الرئيس السيسي وضع يده مبكرا على هذه التحديات التي تواجه هذا الملف.. وقامت الحكومة برصدها من خلال شكاوى المستثمرين وتواصلها مع الحكومة وجملة نقاشات جرت خلال الشهور الماضية وما أسفر عنه المؤتمر الاقتصادي الذي أشار فيه الرئيس إلى استعداده إلى تخصيص مكتب في الرئاسة لإنهاء كافة العقبات والتحديات التي تواجه مسيرة الاستثمار وهو أمر حيوي وحتمي في ظل الفرص الواعدة والغزيرة التي تمتلكها الدولة المصرية بعد تجربة بناء وتنمية ملهمة أسفرت عن خلق فرص ثمينة في جميع المجالات والقطاعات تتهيأ لها أنسب الظروف من وجود طاقة وبنية تحتية وطرق ومطارات وموانئ حديثة وموقع جغرافي فريد يستطيع من خلاله أن يصل المستثمر لجميع الأسواق العالمية بالإضافة إلى مناخ الأمن والاستقرار بمفهومه الشامل.. ووجود الإرادة السياسية النافذة والقوية للقضاء على كل المعوقات والآفات البيروقراطية التي تعرقل هذا المسار.

وأضاف توفيق أن مجموعة القرارات الـ22 أراها فارقة ومحورية وتدخل بمصر إلى عصر الاستثمار والقطاع الخاص من خلال تسهيل وخفض تكلفة تأسيس الشركات وتغيير في الكثير من التشريعات والقوانين وإحداث الحياد والتنافسية بين مشروعات الدولة ومشروعات القطاع الخاص.. وتيسيرات ضريبية غير مسبوقة وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي وتوسيع اختصاصات المحاكم الاقتصادية والحد من القيود المفروضة على التأسيس ومن الموافقات المطلوبة ومدة الحصول عليها وتسهيل تملك الأراضي واستيراد مستلزمات الإنتاج والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية وتعزيز الحوكمة والشفافية وتقديم حزم متكاملة وتنافسية من الحوافز والتسهيلات في القطاع الزراعي والصناعي والطاقة فيما يخص الهيدروجين الأخضر وقطاع الإسكان وما يخص قطاع المطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة وقطاع النقل وتسهيل تحويل الأرباح.

ولفت توفيق إلى أن محاولات الدولة خلال العقود الماضية لم تفلح في القضاء على آفة البيروقراطية والروتين والتعطيل لأسباب كثيرة ربما العامل البشري جزء كبير منها وتضارب الاختصاصات وجمود بعض التشريعات وعدم مواكبتها للتطور وأهداف الدولة.. لذلك فإن قرارات الأعلى للاستثمار ستكون فارقة وتسطر عهدا وعصرا جديدا على طريق التنمية الشاملة والازدهار الاقتصادي وانعكاس ذلك على الاقتصاد والمواطن من خلال توفير فرص العمل.. زيادة الاستثمارات ستؤدي إلى تدفق العملات الصعبة.. ومعالجة الفجوة الدولارية التي هي فقط تشكل التحدي الوحيد الذي يواجه مصر وهناك استقرار أشار إليه الدكتور مصطفى مدبولي وستكون من التاريخ قريبا كما قال الرئيس السيسي ولذلك لا يمكن أن ننظر إلى ما حققناه من إنجازات ونجاحات ومشروعات قومية عملاقة أضافت لقوة وقدرة الوطن وأصوله قوة وقدرة اقتصادية هائلة بل وأقول إن مصر فازت بملحمة البناء والتنمية على مدار 8 سنوات لذلك لا يجب النظر إلى ما تحقق بمقياس الأزمة العالمية لأن ما تحقق يفوق أي وصف.. ورصيد وأصول وبناء لا يقدر بثمن.

وتابع توفيق أن الحقيقة الثانية أن الـ22 قرارا للأعلى للاستثمار مرحلة فارقة في تاريخ الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمار.. من المهم هو المتابعة المستمرة والمستدامة لتنفيذ هذه القرارات وما يطمئن ويجعلنا أكثر ثقة أن الدولة منتبهة جيدا إلى أهمية المتابعة المستدامة لهذه القرارات لأنها عقيدة أرساها الرئيس السيسي وذلك لضمان التنفيذ الأمثل لهذه القرارات التي ستصنع الفارق وتضع مصر على طريق الازدهار الاقتصادي.

وشدد الكاتب عبد الرازق توفيق على أن هناك آليات وضعتها الحكومة للمتابعة المستدامة.. لكن اقترح أن يكون كل شيء في مكان واحد.. ووجود وقت محدد لإنهاء طلبات الاستثمار وفي زمن قياسي.. وهناك قوانين جديدة وتشريعات تمنح جميع الجهات المجتمعة في مكان واحد صلاحيات نافذة وبإشراف حازم وصارم وعدم تعارض الإجراءات المطبقة في بعض المحافظات مع محافظات أخرى.. لابد أن تكون نظرة وسياسات واحدة تطبق في جميع ربوع البلاد.. (مصر- السيسي) دائما على موعد من صناعة الأمل وبناء المستقبل الواعد.