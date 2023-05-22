كيشيدا: قادة مجموعة السبع أكدوا عزمهم حماية النظام الدولي والتضامن مع أوكرانيا

أشاد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا بقمة مجموعة السبع لهذا العام، والتي عقدت في مدينة (هيروشيما) ووصفها بـ"الناجحة"، مشيرا إلى أن القادة أكدوا عزمهم حماية النظام الدولي، والتضامن مع أوكرانيا، وذلك في ظل حضور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.



وقال رئيس الوزراء الياباني - الذي ترأس القمة - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الإثنين - "إنه كان من المهم دعوة الرئيس الأوكراني إلى اليابان وإظهار التضامن الذي لا يتزعزع بين مجموعة الدول السبع وأوكرانيا والتأكيد على أهمية وجود نظام دولي حر ومنفتح على أساس سيادة القانون".



وقد أعلن قادة مجموعة السبع - خلال أعمال القمة التي استمرت ثلاثة أيام - فرض عقوبات جديدة وضوابط على التصدير ضد روسيا كما تعهدوا بتقديم المزيد من المساعدات العسكرية الجديدة بما في ذلك تدريب الطيارين الأوكرانيين على طائرات مقاتلة من طراز "إف-16".



وتعهد القادة أيضا - خلال القمة التي اختتمت أعمالها أمس - بالسعي من أجل الوصول لعالم خال من الأسلحة النووية والحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان.

