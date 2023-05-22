عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

الداخلية تمنح المستثمرين الأجانب إقامة لمدة عام إضافية.. ونواب: حافز تشجيعي لجذب رؤوس الأموال.. و مصر بها فرص واعدة بكافة المجالات

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

نائب بالشيوخ: منح المستثمرين الأجانب إقامة لمدة عام يدعم جذب رؤوس الأموال
برلماني: منح المستثمرين الأجانب إقامة إضافية يمكنهم من تأسيس الأنشطة
برلماني: منح الأجانب إقامة لمدة عام إضافية قرار يدفع عجلة الاستثمار للأمام

 

منحت وزارة الداخلية المستثمرين الأجانب المتقدمين للهيئة العامة للاستثمار إقامة لمدة عام "لغير السياحة" قابلة للتجديد لمدة (6 أشهر  أو عام) إضافية خلال فترة تأسيس الشركات والكيانات الاقتصادية .

وذلك في إطار تيسير الإجراءات المتعلقة بتأسيس المشروعات الاستثمارية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للبلاد.

وفي هذا الصدد، أشاد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بهذا القرار، موضحين جهود الدولة في تعزيز ونمو الاستثمارات الأجنبية.

بداية، قال النائب أبو سريع امام عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، إن تعظيم الاستثمارات الأجنبية من أهم أهداف خطة التنمية الاقتصادية التى تنفذها الحكومة، وذلك في ظل المساعي الواضحة للدولة في رفع معدلات النمو بمختلف الوسائل والآليات.

جذب رؤوس الأموال

و أكد  فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن قرار وزارة الداخلية بمنح المستثمرين الأجانب إقامة لمدة عام إضافية، بالطبع يدعم جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية، كما يعد حافزا مهما ضمن محفزات الاستثمار التي تقدمها الدولة لتعزيز الأنشطة الاستثمارية.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلي أهمية منح الكثير من المزايا للمستثمرين الراغبين في إنشاء مصانع، حيث يسهم ذلك في النهوض بهذا القطاع والتحول إلي دولة منافسة في العديد من الصناعات، معقبا “ لابد من وجود معاملة خاصة للاستثمار الصناعي الذي يفرز مكاسب اقتصادية هائلة ”.

و أستطرد النائب : كما أنه لابد من التركيز علي تيسير إجراءات التأسيس والتراخيص للمستثمرين، فضلا عن القضاء علي الإجراءات الروتينية، فعنصر السرعة يؤثر بشكل كبير علي جذب المستثمر.

واختتم النائب حديثه، بالإشارة إلي أهمية فكرة دعم أصحاب المصانع فيما يخص تغيير نظام محاسبة فواتير  الغاز الطبيعي من النصف شهري إلي شهري حيث يعد ذلك نوعا من التيسير علي هذه الفئة.

ومن جانبه، قال النائب عزيز سابق عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس السيسي التي يتم توجيها للحكومة بشكل مستمر، عملت علي تقديم العديد من المزايا والتسهيلات لدعم مختلف الفئات ومن أبرزها المستثمرين الأجانب، معقبا “ الرئيس راعي نهضة مصر الحديثة ويمتلك فكر حكيم”.

إنجاز مهام تأسيس الشركات

وأضاف “ سابق” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن قيام وزارة الداخلية بمنح المستثمرين الأجانب إقامة لمدة عام إضافية، تعد من أهم الإجراءات التي تسهم في استقطاب وتدفق رؤوس الأموال الأجنبية، لافتا إلي أن فترة عام قابلة للتجديد هي فترة كافية تمكن المستثمر من إنجاز مهامه في تأسيس أنشطته دون مشكلات أو تحديات.

و لفت عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إلي أن الحكومة تمكنت من تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار من خلال إقرار حوافز وتسهيلات عدة للمستثمرين سواء تشريعيا أو بقرارات مثل قرار الإقامة، مؤكدا أن مصر بها فرص استثمارية واعدة بكافة المجالات واستغلالها بشكل أفضل يحقق النمو الشامل.

وأختتم النائب حديثه، قائلا “ الحكومة تسير في مسار التنمية برؤي صائبة خاصة في ملف الاستثمار ونآمل في تحقيق نتائج إيجابية لهذه الجهود”.

فيما قال النائب عبد الفتاح يحيي عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن هناك توجيهات مستمرة من الرئيس السيسي للحكومة، بشأن العمل على تعزيز مستوى الاستثمار بشكل عام والاستثمارات الأجنبية بشكل خاص في ظل تنافس العديد من الدول علي هذا النوع من الاستثمار.

ثقة وطمأنة للمستثمر

و أضاف  فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن قرار وزارة الداخلية بمنح المستثمرين الأجانب إقامة لمدة عام إضافية، يعطي الثقة والطمأنينة للمستثمر التي تمكنه من البدء في نشاطه دون مواجهة تحديات خلال فترة تأسيس النشاط، معقبا “ نشهد قرارات إيجابية غير مسبوقة ومدروسة تهدف لدفع عجلة الاستثمار إلى الأمام”.

وأشار عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلي أن فكرة تملك الأجانب للعقارات من الأفكار التي تعد ضمن محفزات الاستثمار الأجنبي، منوها إلي أن العمل علي زيادة الاستثمارات من شأنه أيضا توفير المزيد من فرص العمل للشباب.

وتابع البرلماني، نعيش الآونة الراهنة بنظام رأس مالي حر يدعم وجود آليات مختلفة للنهوض بقطاع الاستثمار لما له من دور محوري في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة في ظل تمتع الدولة بمقومات متعددة تمكنها من تعزيز استثماراتها.

وزارة الداخلية المستثمرين الأجانب المشروعات الاستثمارية الاستثمارات الاجنبية رفع معدلات النمو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكيلو نزل لـ16 جنيها.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الأرز الشعير الآن

1800 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب بعد قرار البنك المركزي وهذا ثمن عيار21 الآن

الأهلي يكشف موقف كهربا من المشاركة أمام الوداد بنهائي دوري أبطال أفريقيا

صور جريئة.. ابنة عبلة كامل تحتفل بعيد ميلادها مع زوجها الأجنبي

بسبب انتقال نجله لبيراميدز.. قرار من نادي الزمالك ضد أسامة نبيه

هزة قوية تضرب الدولار بالسوق السوداء|تراجع 6 جنيهات ومفاجأة بسعره الآن بالبنوك

نزلت عن الـ60|مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض بعد تراجع العلف 3600 جنيه

الحرارة تتخطى الـ40 والخماسين تصل القاهرة|تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم

ترشيحاتنا

بعد رسالة جمال شعبان.. رد فعل غير متوقع من محمد رمضان بشأن الدولارات

رسالة من خارج الأرض.. سعوديون يوجهون رسالة لـ العالم بعد وصولهم الفضاء|فيديو

بعد توقعات سيئة بطقس اليوم.. متى يأتي فصل الصيف؟

مصر تعتزم منح الرخصة الذهبية لـ عمان للاستثمار بالقاهرة

فحص 284 ألف طفل حديث الولادة ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الإثنين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر بنطلون درة يثير الجدل على السوشيال ميديا | رقم صادم

ميتة علي الزواج.. شاهد ياسمين الخطيب وهي عروس تشعل السوشيال ميديا

بإطلالة لافتة.. زوجة حمدي الميرغني تبهر متابعيها| شاهد

الفوائد العشر للشاي.. جمال شعبان يفجر مفاجأة: بعد الأكل بنصف ساعة

فيديو

غادة والي ترد على اتهامها بسرقة تصميمات فنان روسي.. فيديوجراف

جراحة للونش وموقف الشناوي من نهائي أفريقيا ومرتجي يقدم بلاغات جديدة.. تغطية خاصة

بدء الاكتتاب في أول صندوق للاستثمار بالذهب .. الوثيقه بـ 10 جنيهات

«عملت قرشين كويسين».. ميار الببلاوي تهاجم وفاء مكي مجددًا  «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

اﻟﻤﺰﻳﺪ