الداخلية تمنح المستثمرين الأجانب إقامة لمدة عام إضافية.. ونواب: حافز تشجيعي لجذب رؤوس الأموال.. و مصر بها فرص واعدة بكافة المجالات

نائب بالشيوخ: منح المستثمرين الأجانب إقامة لمدة عام يدعم جذب رؤوس الأموال

برلماني: منح المستثمرين الأجانب إقامة إضافية يمكنهم من تأسيس الأنشطة

برلماني: منح الأجانب إقامة لمدة عام إضافية قرار يدفع عجلة الاستثمار للأمام

منحت وزارة الداخلية المستثمرين الأجانب المتقدمين للهيئة العامة للاستثمار إقامة لمدة عام "لغير السياحة" قابلة للتجديد لمدة (6 أشهر أو عام) إضافية خلال فترة تأسيس الشركات والكيانات الاقتصادية .

وذلك في إطار تيسير الإجراءات المتعلقة بتأسيس المشروعات الاستثمارية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للبلاد.

وفي هذا الصدد، أشاد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بهذا القرار، موضحين جهود الدولة في تعزيز ونمو الاستثمارات الأجنبية.

بداية، قال النائب أبو سريع امام عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، إن تعظيم الاستثمارات الأجنبية من أهم أهداف خطة التنمية الاقتصادية التى تنفذها الحكومة، وذلك في ظل المساعي الواضحة للدولة في رفع معدلات النمو بمختلف الوسائل والآليات.

جذب رؤوس الأموال

و أكد فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن قرار وزارة الداخلية بمنح المستثمرين الأجانب إقامة لمدة عام إضافية، بالطبع يدعم جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية، كما يعد حافزا مهما ضمن محفزات الاستثمار التي تقدمها الدولة لتعزيز الأنشطة الاستثمارية.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلي أهمية منح الكثير من المزايا للمستثمرين الراغبين في إنشاء مصانع، حيث يسهم ذلك في النهوض بهذا القطاع والتحول إلي دولة منافسة في العديد من الصناعات، معقبا “ لابد من وجود معاملة خاصة للاستثمار الصناعي الذي يفرز مكاسب اقتصادية هائلة ”.

و أستطرد النائب : كما أنه لابد من التركيز علي تيسير إجراءات التأسيس والتراخيص للمستثمرين، فضلا عن القضاء علي الإجراءات الروتينية، فعنصر السرعة يؤثر بشكل كبير علي جذب المستثمر.

واختتم النائب حديثه، بالإشارة إلي أهمية فكرة دعم أصحاب المصانع فيما يخص تغيير نظام محاسبة فواتير الغاز الطبيعي من النصف شهري إلي شهري حيث يعد ذلك نوعا من التيسير علي هذه الفئة.

ومن جانبه، قال النائب عزيز سابق عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس السيسي التي يتم توجيها للحكومة بشكل مستمر، عملت علي تقديم العديد من المزايا والتسهيلات لدعم مختلف الفئات ومن أبرزها المستثمرين الأجانب، معقبا “ الرئيس راعي نهضة مصر الحديثة ويمتلك فكر حكيم”.

إنجاز مهام تأسيس الشركات

وأضاف “ سابق” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن قيام وزارة الداخلية بمنح المستثمرين الأجانب إقامة لمدة عام إضافية، تعد من أهم الإجراءات التي تسهم في استقطاب وتدفق رؤوس الأموال الأجنبية، لافتا إلي أن فترة عام قابلة للتجديد هي فترة كافية تمكن المستثمر من إنجاز مهامه في تأسيس أنشطته دون مشكلات أو تحديات.

و لفت عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إلي أن الحكومة تمكنت من تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار من خلال إقرار حوافز وتسهيلات عدة للمستثمرين سواء تشريعيا أو بقرارات مثل قرار الإقامة، مؤكدا أن مصر بها فرص استثمارية واعدة بكافة المجالات واستغلالها بشكل أفضل يحقق النمو الشامل.

وأختتم النائب حديثه، قائلا “ الحكومة تسير في مسار التنمية برؤي صائبة خاصة في ملف الاستثمار ونآمل في تحقيق نتائج إيجابية لهذه الجهود”.

فيما قال النائب عبد الفتاح يحيي عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن هناك توجيهات مستمرة من الرئيس السيسي للحكومة، بشأن العمل على تعزيز مستوى الاستثمار بشكل عام والاستثمارات الأجنبية بشكل خاص في ظل تنافس العديد من الدول علي هذا النوع من الاستثمار.

ثقة وطمأنة للمستثمر

و أضاف فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن قرار وزارة الداخلية بمنح المستثمرين الأجانب إقامة لمدة عام إضافية، يعطي الثقة والطمأنينة للمستثمر التي تمكنه من البدء في نشاطه دون مواجهة تحديات خلال فترة تأسيس النشاط، معقبا “ نشهد قرارات إيجابية غير مسبوقة ومدروسة تهدف لدفع عجلة الاستثمار إلى الأمام”.

وأشار عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلي أن فكرة تملك الأجانب للعقارات من الأفكار التي تعد ضمن محفزات الاستثمار الأجنبي، منوها إلي أن العمل علي زيادة الاستثمارات من شأنه أيضا توفير المزيد من فرص العمل للشباب.

وتابع البرلماني، نعيش الآونة الراهنة بنظام رأس مالي حر يدعم وجود آليات مختلفة للنهوض بقطاع الاستثمار لما له من دور محوري في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة في ظل تمتع الدولة بمقومات متعددة تمكنها من تعزيز استثماراتها.