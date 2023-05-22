روسيا تعلق: زيلينسكي يسقط في زلة لسان أمام بايدن بشأن باخموت وهيروشيما

سقط الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في زلة لسان أمام حليفه الأول الرئيس الأمريكي جو بايدن، وذلك بعدما قال بعد لقائه في قمة مجموعة السبع بهيروشيما، إن صور المدينة اليابانية تذكره بمدينة باخموت في شرق أوكرانيا من حيث التدمير الشامل.

وذكر زيلينسكي أمام الصحفيين أثناء حضوره القمة، أمس الأحد، أن صور الدمار في هيروشيما عام 1945، بعد أن ضربتها قنبلة ذرية أمريكية، تذكره بباخموت والتجمعات السكنية الأخرى المماثلة، مضيفاً "لم يبق شيء على قيد الحياة، انهارت كل المباني".

وتابع أن إعادة بناء اليابان لهيروشيما ألهمته بإعادة بناء المدن والبلدات الأوكرانية التي دمرت في الغزو.

وأشار الرئيس الأوكراني "نحلم بإعادة بناء كل مدننا التي دمرت الآن وكل قرية لم يبق فيها منزل واحد بعد الضربات الروسية".

ولم تمر هذه الهفوة مرور الكرام على روسيا، حيث علقت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بالقول “لا تنس أن البيت الأبيض رتب الأمرين”.

وشكلت فاجعة هيروشيما حتى اليوم إحدى أسوأ الكوارث البشرية على الإطلاق في العصر الحديث، إذ قتل 140 ألف شخص، فيما أصيب الآلاف أيضًا بأمراض مختلفة على رأسها السرطان، جراء المواد الإشعاعية.