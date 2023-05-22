بالأبيض والأسود.. حلا شيحا تتألق في أحدث ظهور

شاركت الفنانة حلا شيحا متابعيها صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت حلا في الصور بإطلالة متميزة بالابيض و الاسود.

ومن جانبه قد أكد الناقد الفني طارق الشناوي، أنه إذا أرادت الفنانة حلا شيحا، أن تعود للساحة الفنية، عليها أن تعمل على تأهيل نفسها، لأنه خلال مشاركتها سابقا في مسلسل "خيانة عهد"، لم تكن بالحالة الإبداعية المعروفة عنها.

وقال طارق الشناوي، خلال تصريحات لفضائية “العربية”، أن حلا شيحا ستعود للتمثيل حتما، وستجد شركات انتاج، و يوجد عروض ستقدم لها، لأن حلا شيحا لها شخصية مميزة، على مستوى الأعمال الفنية، وجعلت الجمهور يترقب عودتها.

يحكم على الفنان من خلال الأعمال الفنية

وتساءل الناقد الفني طارق الشناوي، هل الجمهور يحكم على الفنانين سواء من الناحية الأخلاقية والدينية، أم يحكم على الفنان من خلال الأعمال الفنية؟.