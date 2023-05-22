خداع تل أبيب.. سر استمرار حكومة الاحتلال في التصعيد ضد القدس

تصاعد حدة التوتر بعد مقتل 3 فلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية والاقتحامات والاعتداءات اليومية من قوات الاحتلال في جنين وبلاطة وغيرها ما أثار القلق في جميع أنحاء العالم وسط دعوات للتحلي بالهدوء.

جيش الاحتلال

القوات الإسرائيلية تقتحم جنين

وتواصل القوات الإسرائيلية عمليات اقتحام المدن في الضفة الغربية المحتلة، وآخرها مدينة جنين، التي أعلنت وزارة التربية والتعليم فيها تأجيل الدراسة في المدينة ومخيمها بسبب اقتحامهما.

فقد قالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" صباح اليوم، إن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت عدة أحياء من مدينة جنين.

وجاء ذلك بعد وقت قصير على مقتل 3 فلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية في مخيم بلاطة في مدينة نابلس إثر اقتحامه في ساعات الصباح الباكر من اليوم.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، أن القوات الإسرائيلية قتلت 3 فلسطينيين بالرصاص في مخيم بلاطة للاجئين بالضفة الغربية المحتلة في ساعة مبكرة اليوم الاثنين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية اليوم أن القوات الإسرائيلية اقتحمت مخيم بلاطة للاجئين برفقة جرافات وآليات عسكرية ومنعت سيارات الإسعاف من دخول المخيم.

وأسفرت عملية الاقتحام عن مقتل 3 وإصابة آخرين، جراح أحدهم خطيرة، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وبدوره قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه تم خلال عملية نابلس تفجير معمل للمتفجرات ومصادرة أسلحة وذخائر، كما أشار إلى اعتقال عدد من الأشخاص وقتل مسلحين.

فيما قالت الإذاعة الإسرائيلية إن مئات الجنود شاركوا في عملية اقتحام مخيم بلاطة شرق نابلس فجر اليوم.

يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت عددا من المدن والقرى الفلسطينية أمس الأحد تخللتها مواجهات مع الفلسطينيين.

والجدير بالذكر، وبمقتل الفلسطينيين الثلاثة في مخيم بلاطة، فجر اليوم، ترتفع حصيلة الذين سقطوا برصاص القوات الإسرائيلي والمستوطنين منذ بداية العام الجاري إلى 156 قتيلا، بينهم 36 في قطاع غزة، وبينهم أيضا 26 طفلا.

القوات الإسرائيلية

اقتحام جنين وبلاطة وسقوط قتلى

وفي هذا الصدد، قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس: إن حكومة نتنياهو التي تعاني من أزمات داخلية كبيرة داخل الائتلاف وخارجه، ترى أن الحل هو الدم الفلسطيني فتقتحم يوميا المدن والبلدان الفلسطينية بهدف كسر مقاومة الشعب الفلسطيني ومنع انطلاق أي عملية ضد جيش الاحتلال.

وأوضح الرقب، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن اقتحام جنين وبلاطة وسقوط قتلى وجرحي من الفلسطينيين يعطي دلالة على دموية حكومة وجيش الاحتلال الإسرائيلي، كما أن اقتحام المدن الفلسطينية هو انقلاب على مخرجات اجتماع شرم الشيخ والقمة العربية المنحازة للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني.

وتابع: “نتنياهو يريد أن يهرب من أزمته بواسطة إراقة الدماء الفلسطينية وهذا يدل على بشاعة ودموية هذا الكيان بكل أطيافه، معقبا: الموقف الدولي هزيل ولم نسمع موقفا يدين جريمة الاحتلال، وفقط المواقف التي كانت واضحة وجاده موقف جامعة الدول العربية وبعض الدول العربية مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية، وكان أهمها الخارجية المصرية الذي أدان الجريمة وحمل الاحتلال الإسرائيلي تبعات جريمته.

وكانت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي، اقتحمت مخيم بلاطة فجر اليوم، وسط إطلاق كثيف للرصاص واندلاع مواجهات عنيفة، ما أدى إلى مقتل 3 وإصابة آخرين على الأقل جروح أحدهم حرجة.

وأفادت وكالة "وفا" نقلا عن شهود عيان في المخيم، أن "قوات الاحتلال نشرت قناصتها على أسطح بعض المنازل، كما منعت مركبات الإسعاف والطواقم الطبية من دخول المخيم وإخلاء الإصابات".

وأضافت المصادر أن القوات الإسرائيلية اقتحمت عشرات المنازل في المخيم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، واعتقلت مواطنين من عائلة عويس.

الدكتور أيمن الرقب

أصدر بيان الأسبوع الماضي للمكتب الإعلامي الحكومي الفلسطيني جاء فيه أن 50 طائرة حربية إسرائيلية شاركت في الغارات على غزة، أدت إلى سقوط 33 شهيدا فلسطينيا، بينهم 6 أطفال و3 نساء ومسنين اثنين، وإصابة 47 آخرين بجروح.

والتقطت مشاهد مصورة جوا لمنازل الفلسطينيين المدمرة التي قصفتها القوات الإسرائيلية في قطاع غزة المحاصر، حيث أنهى اتفاق لوقف إطلاق النار تم التوصل إليه بـ وساطة مصرية، عشرات الغارات الجوية للقوات الإسرائيلية على الفلسطينيين.

كما أدى القصف وفق البيان إلى هدم 51 وحدة سكنية هدما كليا، وإلحاق أضرار بنحو 49 وحدة سكنية أضحت غير صالحة للسكن، فيما ألحق أضرار جزئية بنحو 891 وحدة سكنية أخرى.

وقال مبعوث الأمم المتحدة تور وينيسلاند في بيان: "أشعر بحزن عميق للخسائر في الأرواح بما في ذلك أرواح الأطفال والنساء، التي تسببت بها الضربات الإسرائيلية.

وشهد قطاع غزة المنطقة الضيقة التي يعيش فيها 2,3 مليون فلسطيني يعانون من الفقر والبطالة، عددا من الحروب مع إسرائيل منذ 2008.