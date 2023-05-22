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الأتصالات: الهدف من معمل الإبداع تيسير الخدمات الحكومية على المواطنين |فيديو

الدكتور عمرو طلعت
الدكتور عمرو طلعت و الدكتورة رانيا المشاط

تحدث الدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات و تكنولوجيا المعلومات عن توقيع بروتوكول تعاون بين الاتصالات و الوكالة الألمانية لإنشاء معمل للإبداع في مجال التطبيقات الحكومية.

وجاء ذلك خلال تقرير عرضه برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" و الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي.

وزير الأتصالات: الهدف من معمل الإبداع في مجال التطبيقات الحكومية هو إقامة حاضنة للشركات الناشئة


وأكد عمرو طلعت ، أن  مشروع الحكومة الإلكترونية، مضمارجديد على مصر الرقمية، و على التعاون البناء بين الحكومة الألمانية و الحكومة المصرية،  مضيفاً أن وزارة الاتصالات وقعت اتفاقية مع وكالة المعونة الألمانية الـGIZ، و ذلك لإنشاء معمل للإبداع في مجال التطبيقات الحكومية، بالتعاون الكامل مع وزارة التعاون الدولي، التي تشرف على ملف التعاون بين الدولتين.


وأضاف وزير الأتصالات، أن الهدف من معمل الإبداع في مجال التطبيقات الحكومية هو إقامة حاضنة للشركات الناشئة ،و الشركات الصغيرة و المتوسطة، التي ترغب في إبداع تطبيقات جديدة لتقديم الخدمات الحكومية ، بشكل ميسر للمواطنين.


ومن جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أن الإتفاقية  التي تم توقيعها اليوم مع وكالة المعونة الألمانية الـGIZ، تأتي ضمن إتفاقيات أخرى، تفيد العديد من الوزارات، مؤكدة أن دورها تجميع الإستراتيجيات الوطنية ، و النظر في التكامل بين شركاء التنمية.

الاتصالات معمل الإبداع التطبيقات الحكومي رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي الدكتور عمرو طلعت

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