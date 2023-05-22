رميا بالرصاص| اعترافات شقيقين أنهيا حياة مسجل بعين شمس

اعترف شقيقان بالتخلص من جارهما في منطقة عين شمس، وسرد المتهمان تفاصيل ارتكابهما الجريمة قائلين: خلصنا عليه رميا بالرصاص بسبب خلافات قديمة مؤكدين أن المجني عليه مسجل جنائي وأن الخلافات احتدمت بينهما، فقررا التخلص منه عن طريق التسلل لمنزله وإطلاق الرصاص عليه.

البداية.. مشادة كلامية



وكان قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، تلقي بلاغا بالعثور على جثة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) مُسجاة على الأرض بالشقة محل سكنه بدائرة القسم وبها طلــق نارى بالرقبة، بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديد مرتكبا الواقعة (أحد الأشخاص وشقيقه - مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما (فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار ) وبمواجهتهما اعترف أحدهما بوجود خلافات بينه والمجنى عليه ، قام على إثرها بالاستعانة بشقيقه وتوجها لمحل سكن المجنى عليه فحدثت بينهما مشادة كلامية قام خلالها أحد المتهمان بإطلاق عيار ناري على المجنى عليه من السلاح المضبوط بحوزتهما .