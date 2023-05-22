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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

رميا بالرصاص| اعترافات شقيقين أنهيا حياة مسجل بعين شمس

أرشيفية
أرشيفية

اعترف شقيقان بالتخلص من جارهما في منطقة عين شمس، وسرد المتهمان تفاصيل ارتكابهما الجريمة قائلين: خلصنا عليه رميا بالرصاص بسبب خلافات قديمة مؤكدين أن المجني عليه مسجل جنائي وأن الخلافات احتدمت بينهما، فقررا التخلص منه عن طريق التسلل لمنزله وإطلاق الرصاص عليه.

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البداية.. مشادة كلامية


وكان قسم شرطة  عين شمس بمديرية أمن القاهرة، تلقي بلاغا بالعثور على جثة (أحد الأشخاص  "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) مُسجاة على الأرض بالشقة محل سكنه بدائرة القسم وبها طلــق نارى بالرقبة، بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديد مرتكبا الواقعة (أحد الأشخاص وشقيقه - مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما  (فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار ) وبمواجهتهما اعترف أحدهما بوجود خلافات بينه والمجنى عليه ، قام على إثرها بالاستعانة بشقيقه وتوجها لمحل سكن المجنى عليه فحدثت بينهما مشادة كلامية قام خلالها أحد المتهمان بإطلاق عيار ناري على المجنى عليه من السلاح المضبوط بحوزتهما .

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