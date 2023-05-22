حياة كريمة تطلق 9 قوافل طبية في 9 محافظات

أعلنت وزارة الصحة والسكان ، إطلاق ٩ قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة وذلك يومي ٢٢ و ٢٣ مايو ٢٠٢٣ للكشف والعلاج مجانًا.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان ، إن القوافل تشمل عدد من التخصصات الطبية والتي من أبرزها « نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال - الباطنة - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل »

وقالت وزارة الصحة والسكان ، إن القوافل تشمل محافظات « القاهرة - الإسماعيلية - الشرقية - البحيرة - القليوبية - مطروح - البحر الأحمر - المنيا - الأقصر »