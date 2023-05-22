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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مصر تعتزم منح الرخصة الذهبية لـ عمان للاستثمار بالقاهرة

صدى البلد

قال أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أن مصر وسلطنة عمان تربطهما علاقات استراتيجية ثنائية علي كافة المجالات والتي تتركز على عمق العلاقات التاريخي بين البلدين الشقيقين.

وأضاف سمير، خلال كلمته بمجلس الأعمال المصري العماني اليوم ، أن العلاقات المصرية العمانية نموذج يحتذي بيه بين العلاقات بين الأشقاء وما ترتكز عليه من تقدير واحترام متبادل وتوافق في الأراء في مختلف القضايا الإقليمية والعالمية .

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وأكد الوزير، أن الدولة المصرية تتجه للارتقاء بمعدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين القاهره ومسقط لتعكس الترابط التاريخي بين البلدين وذلك من خلال تفعيل الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف بين مصر والسلطنة وما يسهم في الارتقاء بمنظومة التعاون الاقتصادي بين سلطنة عمان ومصر لمستويات متميزة تصب في مصلحة الشعبين الشقيين والاقتصاديين.

وأشار وزير التجارة والصناعة، الي أن آلية العمل المستقبلي بين البلدين تتضمن تحفيز الاستثمار بما يحقق المزايا لكافة الشعبين لاسيما في ظل حرص و اهتمام القيادة السياسية والحكومة المصرية لمشاركة القطاع الخاص المحلي والخارجي في منظومة الاقتصاد القومي والاستفادة من المقومات الاستثمارية الكبيرة التي يتمتع بها السوق المصري والتي تسهم في جذب المستثمر العماني وعلي رأسها البيئة المؤدية للأعمال وموقع مصر الجغرافي المتميز الذي يجعل منها بوابة النفاذ إلى قارة أفريقيا .

وأوضح الوزير أنه ضمن أهم التسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية لتحسين بيئة ومناخ الأعمال في السوق المصري إصدار الرخصة الذهبية والتي تمنح في إطار قانون حوافز الاستثمار وتصدر من خلال مجلس الوزراء وذلك لمشروعات تعمل في أي أنشطة ذات أهمية للدولة المصرية سواء كانت محلية أو أجنبية .


وأشار إلى أنه ضمن تسهيلات الحكومة، أن الوزارة قدمت تسهيلات في الحصول على الأراضي الصناعية .

أحمد سمير وزير التجارة الاستثمارات المشتركة التجارة والصناعة التجارة البينية التعاون الاقتصادى الحكومة المصري

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