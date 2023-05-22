الصين تطلق أقمارا اصطناعية جديدة لعلوم الفضاء

أطلقت الصين بنجاح أقمارا اصطناعية جديدة لعلوم الفضاء، إلى مدارها، من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية شمال غربي الصين، من بينها أول مشروع أقمار اصطناعية لماكاو لاستكشاف الفضاء (ماكاو ساينس1).

وذكرت إدارة الفضاء الوطنية الصينية - وفقا لوكالة الأنباء الصينية - أنه تم إطلاق الأقمار الاصطناعية بواسطة الصاروخ الحامل لونغ مارش-2 سي من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية شمال غربي الصين ودخلت مداراتها المحددة مسبقا بنجاح.

وبحسب الإدارة، يعد ماكاو ساينس1 أول برنامج أقمار اصطناعية لعلوم الفضاء يطوره البر الرئيسي الصيني وماكاو بشكل مشترك، والمشروع هو أيضا أول قمر اصطناعي للاستكشافات العلمية يوضع بالقرب من المدار الاستوائي لرصد المجال المغناطيسي للأرض والبيئة الفضائية.

وهذه هي المهمة رقم 474 لمجموعة الصواريخ الحاملة من طراز (لونغ مارش)، وتم إرسال قمر اصطناعي للتجارب العلمية يحمل اسم "لوهجيا-2" إلى الفضاء في الوقت نفسه.

