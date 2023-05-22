أحمد حسن يكشف شروط بيراميدز لبيع إبراهيم عادل

أعلن اللاعب أحمد حسن عن شروط بيع إبراهيم عادل عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب أحمد حسن: "خاص.. بيراميدز يشترط الحصول على ٥ ملايين دولار مقابل بيع إبراهيم عادل الموسم المقبل".

ويذكر أنه قد كشف الإعلامي محمد شبانة عن تفاصيل صفقات الأهليخلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة

واكد شبانة في تصريحات إذاعية أن الأهلي يسعي لضم عدد من الصفقات علي رأسها إبراهيم عادل وأسامة جلال نجما بيراميدز مشددا أن الأهلي سيقدم عرض كبير لحسم الصفقتان

وأضاف شبانة أن الأهلي يسعي أيضا لحسم ضم إمام عاشور نجم ميتدلاند الدنماركي بالإضافة لعدد من الصفقات في الدوري المصري بالإضافة لمهاجم أجنبي.

وتابع شبانة أن الأهلي يسعي البدء مبكرا في حسم الصفقات.