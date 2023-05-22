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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصر تواجه العراق اليوم فى أولى مباريات البطولة الأفروآسيوية لقصار القامة

صدى البلد

يلتقى منتخب مصر الأول لكرة القدم لقصار القامة، فى الثانية عشرة ظهر اليوم، الاثنين، مع نظيره العراقى فى الجولة الأولى من منافسات البطولة الأفروآسيوية 2023، التى تستضيفها المدينة المغربية الدار البيضاء، خلال الفترة من 20 وحتى 30 مايو الجارى. 

ويشارك المنتخب المصري لقصار القامة فى البطولة بجانب كل من المغرب البلد المضيف والعراق والأردن ولبنان وفلسطين، كما تم توجيه الدعوة لكل من ساحل العاج وكينيا.

وتأتي البطولة الأفروآسيوية فرصة جيدة للاستعداد لدورة الألعاب العالمية والتى ستقام فى المدينة الألمانية كولونيا فى الفترة من 27 يوليو وحتى 5 أغسطس المقبل. 

وتتكون بعثة المنتخب المصري من 16 فردا ويترأس البعثة علي شعبان مدير المنتخب، ويقود المنتخب فنيًا محمد البيضا، و محمود الحضري مدرب. 

قائمة منتخب لقصار القامة تضم كل من: أحمد عبد الرازق، وليد عصام، عبد الرحمن بركات، مهدي محمد، مروان عمرو، يوسف راوي، عبد الغني حسين، رمضان السيد، مصطفي محمود ممدوح سعيد، وحراسة المرمى سعيد الخرباوي وعماد جودة.

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