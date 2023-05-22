تداول امتحان علوم الإعدادية بالقليوبية على مواقع التواصل .. وفتح تحقيق عاجل

تداولت عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي صورا من امتحان مادة العلوم التي يؤديها طلاب الشهادة الإعدادية بالقليوبية داخل اللجان الآن في رابع أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

وأكد مصدر مسئول بتعليم القليوبية أن التداول تم بعد بدء الامتحانات ولا يعد تسريب وسيتم تشكيل لجنة من المديرية للتحقيق في الواقعة.



من جانبها قررت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية استبعاد رئيس لجنة ومراقب أول بلجنة الشهادة الإعدادية بإدارة الخانكة التعليمية لمخالفتهم قانون ٢٠٥ لسنة ٢٠٢٠ بالاخلال بأعمال الامتحانات.



من جانبها أنهت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية من استعداداتها لأعمال الإمتحانات باتخاذ مجموعة من الإجراءات حيث تم الانتهاء من تجهيزات الكنترولات واللجان الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة، والتأكيد على ضرورة اتباع القواعد المنظمة لسير الامتحانات والالتزام ببث روح الطمأنينة في نفوس الطلاب.



كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام مديرية التربية والتعليم، تعمل على مدار 24 ساعة لتذليل أي عقبة تظهر أثناء امتحانات الشهادة الإعدادية، وكذلك التواصل الفعلي مع غرف العمليات بالإدارات التعليمية لحل أية مشاكل قد تظهر فور حدوثها.



وأكدت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية أنه تم التنسيق التام بين كافة الجهات المعنية من أجل توفير الأجواء المناسبة للطلاب.