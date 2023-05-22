دون خسائر في أرواح.. السيطرة على حريق التهم مقهى بالمهندسين

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق اندلع داخل مقهى بشارع السودان بالمهندسين، وتم إخطار اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من داخل مقهى بشارع السودان المهندسين بالجيزة.

ودفع اللواء جابر بهاء مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ3 سيارات إطفاء، وبإجراء التحريات، تبين أن الحريق نشب داخل مقهى بشارع السودان المهندسين بالجيزة.

فرضت القوات كردونًا أمنيًا بمحيط الحريق لمنع امتداد النيران إلى باقي المحلات المجاورة، وحاصروا مصدر النيران، دون إصابات، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.