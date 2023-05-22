نائب يطالب الموقع الإنجليزى بالوزراء بالترويج للسياحة والاستثمار ومواجهة الشائعات

وصف الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب واستاذ القانون الجنائى تدشين مجلس الوزراء النسخة الإنجليزية من الموقع الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء بأنه فكرة رائعة ويجب أن تتبعها خطوات اخرى لتدشين الموقع العديد من النسخ الاخرى بمختلف اللغات الأجنبية.

وأعلن " رمزى " فى بيان له اصدره اليوم اتفاقه مع تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء التى أكد فيها على أن إطلاق النسخة الإنجليزية من الموقع الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء يأتي استكمالًا للجهود الجارية لتيسير آليات وقنوات التواصل بين الحكومة ومختلف القطاعات الجماهيرية، والتوجه نحو تعزيز سبل مخاطبة المجتمعات الخارجية بلغاتها، بما ينقل للعالم صورة واضحة ومتكاملة عن مشروعات الحكومة المصرية ومختلف أنشطتها وقراراتها، من مصادرها الرسمية المعتمدة.

مطالباً من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء تكليف القائمين على الموقع باعطاء اولوية قصوى للترويج للسياحة المصرية عالمياً حتى تستعيد مصر مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية واعطاء أهمية كبيرة أيضاً للترويج للاستثمار بمصر لجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية لمصر والترويج أيضاً للصادرات المصرية اوربياً وامريكياً لتحقيق حلم الوصول بالصادرات المصرية الى رقم الـ 100 مليار دولار خلال الـ 3 سنوات القادمة.

وطالب الدكتور إيهاب رمزى من القائمين على الموقع اعطاء اهمية قصوى وأكبر اهتمام لنسف جميع الاكاذيب والشائعات والسموم التى تبثها القوى المعادية ضد مصر ومؤسساتها مؤكداً الاهمية الكبيرة لهذا الموقع فى هذا الملف خاصة أنه لايزال اعداء مصر يبثون سمومهم واكاذيبهم ضد الدولة المصرية.

كما طالب الدكتور إيهاب رمزى من الدكتور مصطفى مدبولى تكليف القائمين على هذا المركز بدراسة اطلاق العديد من النسخ الاخرى لمخاطبة جميع دول العالم بصفة عامة والدول الافريقية بصفة خاصة مؤكداً أن نجاح هذا الموقع الرسمى لمجلس الوزراء يتوقف على متابعة ادائه ودوره فى تحقيق جميع أهدافه بصفة عامة وفى مجال الترويج للسياحة والاستثمار بمصر اقليمياً وافريقياً وعالمياً

واقترح الدكتور إيهاب رمزى اقامة عدد من المعارض بمختلف دول العالم لشرح مزايا الاستثمار فى مصر فى مختلف المجالات الاقتصادية الصناعية والسياحية وغيرها لجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية لمصر.

وكان السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء قد صرح بأن النسخة الإنجليزية من الموقع، تركز وبشكل أساسي، على نشر الأخبار والفعاليات المتعلقة بالأنشطة الدولية للحكومة المصرية، خاصة فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والاستثمارية، لربط التحركات الحكومية بمجتمعات المال والأعمال العالمية عبر قناة اتصال تعكس مختلف التحركات والأحداث الحكومية.

ولفت المتحدث الرسمي إلى أن محتويات النسخة الإنجليزية من موقع رئاسة مجلس الوزراء تنقسم إلى عدة أقسام، تضم قسمًا خاصًا بأخبار مجلس الوزراء، إلى جانب قسم خاص باجتماعات الحكومة، مع عرض متكامل لكافة المؤشرات الاقتصادية المصرية، بجانب قسم آخر يستعرض رؤية "مصر 2030"، و"وثيقة سياسة ملكية الدولة"، بالإضافة إلى عرض محاور برنامج عمل الحكومة المصرية وتقريرها السنوي، كما تحتوي أيضاً النسخة الإنجليزية من الموقع، على عرض للتشكيل الوزاري للحكومة، يتضمن أسماء أعضاء الهيئة الوزارية، مصحوبًا بالسيرة الذاتية لكل وزير من أعضاء الحكومة، بجانب السيرة الذاتية لرئيس الوزراء ومهامه الرسمية.

كما أشار السفير نادر سعد إلى أن النسخة الجديدة توفر نافذة مهمة لتشجيع الاستثمار الأجنبي وتسهيل إجراءات الأعمال، إذ توفر إمكانية التقديم ضمن منظومة "الرخصة الذهبية"، وهي رخصة موحدة تضم جميع التصاريح والموافقات اللازمة لإنشاء وتشغيل المشروعات، وهي المنظومة التي أطلقتها الحكومة لتسريع العمل على صعيد إصدار رخص التشغيل وبدء الأنشطة الاستثمارية، وحصلت من خلالها 13 شركة حتى الآن على "الرخصة الذهبية".