انخفاض حاد في أسعار الذهب عالميًا بسبب الديون الأمريكية

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الإثنين، مع استقرار الدولار لكن هناك مناقشات مطولة حول رفع سقف الدين الأمريكي وتصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي عن إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة حدت من تكبد المعدن الأصفر مزيدا من الخسائر، حسبما أفادت رويترز.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1971.79 دولار للأوقية (الأونصة)، كما هبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1975.00 دولار للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1 % مما يجعل الذهب أعلى سعرا بالنسبة للمشترين في الخارج.

وارتفعت أسعار الذهب 1% يوم الجمعة الماضية بعدما قال رئيس الاحتياطي الاتحادي إنه لم يتضح بعد ما إذا كانت هناك حاجة لمزيد من رفع أسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9% إلى 23.62 دولار للأوقية، كما هبط البلاتين 0.4 % إلى 1058.62 دولار وخسر البلاديوم 0.5 % مسجلا 1505.56 دولار.