تطبيق إنعاش .. مشروع تخرج يحصد المركز الأول بـ إعلام عين شمس

قالت آية أبو بكر، المدرس المساعد المشرف على مشروع “إنعاش”، إن مشروع إنعاش عبارة عن تطبيق إلكتروني، وهو فكرة مشروع تخرج لطلاب الفرقة الرابعة بكلية الأداب جامعة عين شمس قسم إعلام.

وأضافت المدرس المساعد المشرف على مشروع “إنعاش”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن فكرة مشروع إنعاش تقوم على أنه يتيح للمستخدم البحث عن أقرب رعاية مركزة وحضانة أطفال أو بنك دم.

وتابعت المدرس المساعد المشرف على مشروع “إنعاش”، أن التطبيق يعتمد على عنصر السرعة، الذى يكون حاسم لمثل تلك الحالات الحرجة، حيث أن التطبيق يوفر له أقرب رعاية مركزة على حسب الموقع الجغرافي الذى يتواجد به الشخص.