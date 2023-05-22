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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بحث خطة إقليم القناة وسيناء الثقافي لتنفيذ الأنشطة والفعاليات

لقاء مديري فروع الثقافة
لقاء مديري فروع الثقافة بمحافظات القناة وسيناء

بحث  الكاتب محمد نبيل محمد  وكيل وزارة الثقافة  لإقليم القناه وسيناء الثقافي ، خطة الإقليم  لتنفيذ الأنشطة والفعاليات الفنية والثقافية خلال  المرحلة المقبلة ، في مختلف فروع الثقافة بالمحافظات التابعة للإقليم.

  جاء ذلك أثناء اجتماعه مع مديري فروع الثقافة بالمحافظات التابعة للإقليم.. حيث تم استعراض ماتم اتخاذه من إجراءات حيال موقف التسويات المالية و الخاصة بصرف مستحقات الزملاء العاملين برئاسة الإقليم وفروعه الثقافية من خلال بنود الميزانية المتاحه.

موقف المسرح:

كما استعرض الاجتماع المشكلات والأزمات التي تواجهها الفروع الثقافية بالمرحلة القادمة وكيفية التغلب عليها.، كما تم بحث  موقف المسرح  وتنشيط العمل من خلال العروض المسرحية.
 واعطي تكليفاته لمسؤولي اعلام الفروع بعمل تقرير عن النشر الإقليمي والخمس كتب التي تم اختيارها من كل فرع   علاوة على وضع ضوابط النشر الإقليمي من خلال لائحة الشئون الثقافية.
ومتابعة أعمال الصيانة ورفع الكفاءة بالمواقع الثقافية  الأكثر احتياجا لبناء الوعي الثقافي بكافة الفروع ، ومتابعة ماتم تنفيذه من أعمال الحماية المدنية  بفروع الثقافة بالمحافظات. 

حضر  الاجتماع كل من: د. شعيب خلف مدير عام الإقليم و عبد المنعم حلاوة مدير عام فرع ثقافة السويس ،  وشيرين عبد الرحمن  مدير عام ثقافة الإسماعيلية احمد فريج مدير عام ثقافة جنوب سيناء ، أشرف المشرحاني مدير عام ثقافة شمال سيناء .

 

 

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سيناء إقليم الثقافى خطه الأنشطة

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