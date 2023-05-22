المطيري يشكر الرئيس السيسي لرعايته مؤتمر العمل العربي

قدم فايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية، في كلمته أمام الدورة 49 لمؤتمر العمل العربي الذي يعقد بالقاهرة ويستمر حتى 29 مايو الجاري ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشكر والتقدير للرئيس لرعايته المؤتمر ، مشيدا بالبرامج والمشروعات التنموية العظيمة التي أطلقها الرئيس مستثمرا الإمكانات والطاقات البشرية.

وقال المطيري، إن هذه المشروعات كان لها الأثر الإيجابي إيجاد الكثير من فرص العمل للشباب المصري، وثمن قرار الرئيس بإنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمال غير المنظمة ، ومشروع قانون العمل الجديد الذي يعالج الكثير من الإشكاليات لضمان حقوق العمال وأصحاب العمل.

ووصف المطيري، الدوره 49 لمؤتمر العمل العربي،بأنها دوره لم الشمل العربي ،مرحبا بعودة سوريا إلى شغل مقعدها في جامعة الدول العربية .