عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مي عمر تخطف الأنظار عبر إنستجرام.. شاهد

مي عمر
مي عمر

شاركت الفنانة مي عمر صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

 

وظهرت الفنانة مي عمر في الصورة بإطلالة شتوية متميزة، مرتدية بالطو طويل ومعتمدة علي المكيب الهادي الذي أبرز جمال وجهها وانسدال خصلات شعرها علي كتفيها.

من جانب آخر، كشف محمد سامي مخرج مسلسل جعفر العمدة، مفاجأة بشأن زوجته الفنانة مي عمر، وقال إن هناك مسلسلاً جديدًا سيتم تصويره خلال أسبوع، لـ الفنانة مي عمر.

ورد محمد سامي على سؤال: “هل هذا سيكون الجزء الثاني من مسلسل لؤلؤ، وقال إنه ليس من أنصار عمل جزء ثان لـأي عمل، خاص به، وأن هذا المسلسل جديد”.

 وأكد محمد سامي، مخرج مسلسل جعفر العمدة، أن زوجته مي عمر، لم يكن لها دور في مسلسل جعفر العمدة، موضحًا أن مي لم يعرض عليها أي دور بالمسلسل.

مي عمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طارق شوقي مستشارا للجامعة الأمريكية بالقاهرة

1800 جنيه| مفاجأة في أسعار الذهب بعد قرار البنك المركزي وسعر عيار21 الآن

الكيلو نزل لـ16 جنيها.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الأرز الشعير الآن

صور جريئة.. ابنة عبلة كامل تحتفل بعيد ميلادها مع زوجها الأجنبي

صدمة لعشاق الأهلي بشأن مشاركة الشناوي في نهائي أفريقيا

نزلت عن الـ60|مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض بعد تراجع العلف 3600 جنيه

الأهلي يكشف موقف كهربا من المشاركة أمام الوداد بنهائي دوري أبطال أفريقيا

هزة قوية تضرب الدولار بالسوق السوداء|تراجع 6 جنيهات ومفاجأة بسعره الآن بالبنوك

ترشيحاتنا

10 غيابات مؤثرة.. تشكيل الزمالك المتوقع أمام الداخلية في الدوري

حلق شعري وأنا نايمة .. مأساة زوجة تنتهي بـ الخلع | حكاية مثيرة

بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة.. هل تعود شهادة 25% من جديد؟

21 دولة تجتمع بالقاهرة.. افتتاح أعمال الدورة 49 لمؤتمر العمل العربي

قرار حكومي باعتبار مشروع الخط الثاني للقطار الكهربائي أكتوبر – أسوان منفعة العامة

أسعار جميع سيارات رينو 2023 في مصر.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك إذا كنت تأكل البيتزا كل أسبوع

من حذفها للتبرع بـ300 ألف جنيه.. قصة صورة فتحت النيران على محمد رمضان

طريقة عمل جلاش بالبسطرمة والجبن| بمذاق لا يقاوم

استغني عنها فورا.. علامات بأجنحة الدجاج تمنعك من تناولها

فيديو

كل يوم بصرخ.. البلوجر سارة محمد توضح حقيقة إيداعها في دار أيتام |فيديوجراف

غادة والي ترد على اتهامها بسرقة تصميمات فنان روسي.. فيديوجراف

جراحة للونش وموقف الشناوي من نهائي أفريقيا ومرتجي يقدم بلاغات جديدة.. تغطية خاصة

بدء الاكتتاب في أول صندوق للاستثمار بالذهب .. الوثيقه بـ 10 جنيهات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

اﻟﻤﺰﻳﺪ